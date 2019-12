La gent gran, en la soledat del Nadal

Lluís Torner i Callicó girona

A través dels diaris locals, una notícia ens ha complagut positivament, el títol era: «Entitats socials contra la soledat de la gent gran». Es referia a la soledat que, sobretot en aquesta entranyable festa del Nadal, experimenten amb gran intensitat en haver de celebrar aquest dia, d'alta sensibilitat, en la soledat de la seva llar –això comptant que en tinguin, és clar! Es tracta d'una qüestió que, tenint en compte que cada vegada el col·lectiu de la gent gran és més nombrós, fa que es donin més casos de la referida situació a la qual caldria posar algun remei.

La nostra joia ve donada en veure que hi ha una Fundació anomenada Amics de la Gent Gran que ofereix a totes aquelles persones d'aquest col·lectiu que es trobin en la situació esmentada la possibilitat de fer un àpat nadalenc, plegats, en un conegut hotel gironí a un preu molt ajustat.

Clar que hi ha dos punts, d'aquesta diguem-ne convocatòria, que fan que no acabi de ser prou rodona. Primer de tot, que la data del dinar estava prevista per al passat dissabte, dia 14. Per tant, no pot ser el mateix dia de Nadal; i en segon lloc, no queda clar què passarà amb les i els que, malgrat que el preu sigui ajustat, no puguin atendre'l.

Tot i així, entenem la bona voluntat de l'esmentada fundació, que és d'agrair i, per tant, cal valorar positivament la seva intenció; tant per l'organització com que pot servir per fer obrir els ulls a la nostra societat per a la recerca de solucions vers un tema d'alta sensibilitat, com és aquest.

No podem oblidar, per una certa analogia, la tristor que al decurs d'aquestes festes –si no hi ha cap canvi– els tocarà patir als nostres polítics presos i les seves respectives famílies. Nadal parla de Pau als homes de bona voluntat. Pensem-hi!

Energies renovables a Anglès

Pere espinet coll portaveu del grup municipal pau

L'Ajuntament d'Anglès està dins el Pacte d'alcaldes. Entre d'altres, el canvi climàtic és un dels punts en què hi ha més sensibilitat.

En vista en part de tot això, el Grup Municipal PAU a l'Ajuntament d'Anglès, prèvies consultes amb institucions i el teixit associatiu del nostre poble, raonem per tal que siguem escoltats en les al·legacions dels pressupostos 2020.

L'escalfament global marca la problemàtica de l'emergència climàtica com una prioritat en el centre de l'ordre internacional. Fa pocs dies es publicava un informe amb el suport de més d'11.000 científics internacionals, el qual adverteix de l'amenaça segura d'un «incalculable sofriment humà» si no prenem mesures urgentment.

Aquest informe concreta sis mesures fonamentals i indispensables per evitar una catàstrofe mediambiental sense precedents. La primera d'elles incideix en el canvi de model energètic reemplaçant recursos fòssils per energies renovables, com la fotovoltaica.

Piscina Municipal Coberta Pavelló. El conjunt esportiu per l'escalfament de l'aire, aigua, piscina coberta. Aigua Sanitària, matèria utilitzada: gasoil. Centres Escolars, també gasoil. Sala Exposicions, gasoil. Electricitat, tot elèctric. Camp d'esports i vestuaris: gas natural.

És per això que el nostre Grup creu del tot necessari que les energies renovables estiguin presents en els nostres edificis municipals: ajuntament, piscines, pavelló, centres docents, hotel d'entitats, etc., etc. Val a dir que el Fons Europeu de Desenvolupament està subvencionant les administracions que planifiquen aquests tipus d'actuacions

Tenim espais suficients per tal d'instal·lar panells solars, i més quan moltes d'aquestes instal·lacions funcionen durant el dia, és a dir, a ple sol.

Respectar la natura

Anna M. Muntada Batlle GRANOLLERS

És una obligació bíblica en aquest cas ja escrita en el mateix Gènesi, on llegim que «tots els animals de la terra els poso a les vostres mans».

Després de segles de civilització, d'avenços tecnològics, de colonització de continents, l'ésser humà es creu superior i amb dret a destruir el medi ambient?

Incomplir les lleis europees

Josep M. Loste Romero PORTBOU

Si l'Estat espanyol es comporta d'una manera inflexible per a qui incompleixi les lleis, a vegades aplicades de forma molt arbitrària, emanades de la CE de 1978, per contra, fa exactament el contrari amb les resolucions europees. I cal recordar que l'Estat espanyol forma part de la UE d'ençà 1985. D'aquesta manera, l'Estat espanyol ha estat denunciat als tribunals europeus per la Comissió Europea per violar els principis d'equivalència i ­d'efectivitat... Això té una traducció pràctica contra els ciutadans, ja que en inclomplir el dret europeu es fa excessivament complicat poder cobrar indemnitzacions que ha d'abonar l'Estat espanyol, segons les resolucions europees.