L 'aerolínia irlandesa de baix cost Ryanair ha anunciat aquesta setmana que mantindrà oberta la seva base a l'aeroport de Girona, encara que per fer-ho els seus treballadors han hagut d'acceptar una sèrie de retallades en les condicions laborals. És el preu que hauran de pagar aquests empleats per conservar la feina, encara que no els resulti tan rendible, mentre que el conjunt del territori torna a acceptar una altra maniobra poc neta de l'empresa perquè hi ha sectors que haurien resultat molt perjudicats si hagués fet efectiva la seva amenaça de deixar d'operar des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. De fet, ja es podia intuir que la cosa aniria per aquí quan Ryanair va anunciar a finals d'estiu el tancament de la base de Girona -i tres més a les illes Canàries- al·legant que no havia rebut uns avions que li resulten imprescindibles, els efectes negatius que li causarà el Brexit, i un descens dels ingressos durant els últims anys. De fet, són els mateixos arguments que ha usat per anunciar el tancament de bases en altres indrets del món.

Però al final l'amenaça, a Girona, s'ha quedat en simple amenaça. Perquè bona part de la plantilla de l'aerolínia ha acceptat aquella retallada de condicions que la Generalitat ja ha anunciat que investigarà d'ofici, per determinar si s'ha produït alguna vulneració dels drets dels treballadors. Faria bé l'administració de mostrar-se estricta amb una companyia que en ocasions anteriors ja ha evidenciat que està disposada a incomplir compromisos adquirits, fins i tot quan per haver-los adquirit ha rebut diners públics. Les seves maneres de fer li han generat detractors arreu.

Però també és cert que l'arribada de Ryanair va suposar un canvi històric a l'aeroport de Girona, que va passar de llanguir pràcticament en l'oblit a viure temporades històriques convertit en el novè d'Espanya amb més de 5,5 milions de passatgers. Això va ser el 2009 i des de llavors l'activitat de Ryanair a Vilobí ha baixat de manera radical (li ha interessat més operar al Prat), però tot i això continua resultant un agent molt interessant per al sector turístic i hostaler de la demarcació. De fet, un dels primers a expressar la seva satisfacció pel manteniment de la base va ser el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero, que la va qualificar de «gran notícia». S'havia calculat que la mesura hauria deixat sense feina 164 persones i hauria perjudicat en cadena les activitats de molts altres sectors que, es vulgui o no, es beneficien encara de la presència de Ryanair a Girona.