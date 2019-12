Hi ha hagut un dia en el qual gairebé tots els partits espanyols han acusat els catalans de nazis, xenòfobs, racistes i terroristes. Aquesta brama ha calat. Els catalans som mala gent, som el pitjor perquè defensem la república. Tots? No! Hi ha els catalans de bé que són d'ordre. Els catalans, i no solament pel judici sinó per la repressió de l'Estat en contra del republicanisme, fa anys que veiem venir això que ara se'n diu extrema dreta. Els governs espanyols ni la intuïen. Se'n fotien perquè els dolents érem nosaltres. Alcaldes, músics, cderres i professors inculpats de terrorisme. El Govern, per defensar-se de la república, acusa un núvol, el Tsunami Democràtic. Ataca com un escarabat de panxa enlaire. Mentre es dedica a això, superb, convoca a noves eleccions. De sobte s'adona que allò que fa temps que a Catalunya era clar: la força de l'extrema dreta, el sorprèn. A Catalunya la patim i perquè s'ha substanciat amb els jutges i l'ordre de la pàtria i la llei. Llavors i de cop, els socialistes descobreixen que han alimentat la bèstia. Un depredador que ha devorat un partit, Cs, i que, afamat, els rosega les cames. La seva prepotència ha parat la taula al feixisme. A l'Estat espanyol allò que esgarrifa és un Govern d'esquerres. Els secessionistes i republicans som un tema menor –púrria que amb policia, cops de porra i calés, s'aclareix. El tema en majúscules és Espanya. L'Espanya que des d'abans de la Guerra Civil s'enfronta amb ella mateixa. Comunistes i socialistes governant junts. Polítics catalans empresonats? Això ha passat sempre. Catalunya és un poltre difícil de domar però que sempre se l'ha domesticat. El problema espanyol és que governin les esquerres.