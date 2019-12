La Forcadell no sap llegir

Suposo que passar de ser la segona autoritat de Catalunya a ser la reclusa número X, ajuda a veure les coses amb més claredat. Els emperadors romans tenien un esclau que els repetia que eren mortals, no fos que es creguessin déus. Avui, la funció d'aquell esclau la du a terme el Codi Penal, d'aquí que Carme Forcadell, després de dos anys a la presó, s'hagi adonat que l'estratègia que van fer servir els polítics llacistes «no era la guanyadora». Vaja, que no eren déus, que es podien equivocar. I encara peca de superba, perquè en veritat l'estratègia no era la guanyadora, ni la perdedora, ni la migpensionista...sinó que mai no hi va haver estratègia. I ara, ai, entre reixes, ai, és quan t'adones que sense estratègia no vas enlloc. Excepte a la presó o a viure com un pròfug. Quines coses té l'estratègia, o millor dit, la seva manca.

O potser la reclusa Forcadell considera que el «tirem endavant i ja veurem» que van executar sense pensar, i amb el qual van entabanar dos milions de persones, era una estratègia. En aquest cas, té més raó que una santa, no es pot pas dir que fos una estratègia guanyadora. Suposo que se n'ha adonat en mirar per la finestra i veure reixes, en vestir el mateix uniforme que uns quants centenars de dones més, en no cobrar a final de mes l'habitual sou generós, en no poder triar un bon vi a l'hora de sopar i, sobretot, en haver d'obeir, que això, a qui està acostumat a manar, li ha de fer notar que potser, en algun moment dels darrers anys, va equivocar l'estratègia.

Si Catalunya està pitjor, si la independència no s'ha apropat ni un mil·límetre, i si tu t'estàs podrint en una cel·la, gairebé pots assegurar que alguna cosa no has fet bé. L'esclau t'està dient que ets mortal, i a més -perdona-li la franquesa- una mica estúpid.

Mirin si ensenya, el Codi Penal, que la Forcadell ha declarat també que van fer una «mala lectura de la realitat». Això és més greu, ja que de realitat només n'hi ha una, així que no costa gaire llegir-la correctament. La realitat només la llegeixen malament els qui en veuen unes quantes, o sigui, els borratxos, els bojos i els il·luminats. Potser entre les noves revelacions que de ben segur la Forcadell tindrà els pròxims anys a la presó, descobreix a quina categoria pertany.