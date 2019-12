Rememorant

Com que tots els fronts es troben oberts, tret de l'acord d'Unides Podem amb el PSOE, que es va exhibir amb la famosa abraçada entre ambdos líders, es descarta el vaticini de Sánchez de ser investit avui, o en una segona volta, el 20 d'aquest mes. Les negociacions estan massa verdes per albirar una data propera i el candidat comença a mostrar signes de cansament, així que no queda més remei que mirar enrere perquè el que tenim per davant continua sent un misteri.

Posant ordre entre tants fets que han succeït en aquests dotze mesos últims, emergeix sobre la resta de records el 14 d'octubre, amb la publicació de la sentència, colpidora, dels polítics presos pel procés sobiranista català.

Tanmateix, la Justícia ha dictat altres condemnes sonores com les del cas dels expedients de regulació d'ocupació. Els expresidents de la Comunitat andalusa, Griñán, 6 anys de presó per un delicte de malversació, i Chaves, 9 anys inhabilitat per prevaricació, tots dos acusats de procediment opac i il·legal pel qual es concedien les ajudes dels EROs.

Una altra evocació és la notícia sobre el Banc d'Espanya que defensa lligar l'edat de jubilació a l'esperança de vida. Segons Óscar Arce, el seu director general d'Economia i Estadística, la banca espanyola no té encara una fórmula preferida per replantejar el sistema de pensions. No obstant això, apunta que hi ha moltes possibilitats de començar per vincular la jubilació a l'esperança de vida, és a dir, «treballar més perquè viurem més».

Abans de rebuscar en la memòria per trobar una notícia feliç, topo amb l'ascens de Vox al Congrés amb 52 escons, la ultradreta abandonant el «galliner» per ocupar els seients alliberats per Ciutadans. Una mala notícia que impedeix aflorar les que podrien tenir un efecte balsàmic per entomar l'any nou amb un esperit més encoratjador. No quedarà així.