Res que no sigui digital

Les noves generacions, és a dir, els millennials i els centennials, es caracteritzen, entre altres coses, per l'ús intensiu que porten a terme de la tecnologia digital, la qual s'ha convertit en una continuació ineludible de les seves respectives vides. Aquest factor està permetent el desenvolupament d'una sèrie de competències i talents desconeguts fins ara, la qual cosa ha dut les autoritats, els enginyers i els executius d'institucions i empreses a desenvolupar plantejaments innovadors per afrontar el futur: intel·ligència artificial, robòtica, big data, blockchain, etc. L'àmbit empresarial i l'institucional tracten d'adaptar els seus processos i mètodes de treball a les dinàmiques dels més joves, així com als requeriments del nou món laboral, entorn en el qual és fonamental comptar les habilitats inherents a la transformació digital. L'apropiació simbòlica dels recursos comunicatius, i especialment digitals –internet, dispositius mòbils, wearables, xarxes socials–, ha desencadenat l'aparició de bretxes digitals. Les generacions actuals estan modificant els coneixements i les destreses personals, tal com les enteníem els més grans. Mostren unes capacitats per resoldre problemes i aprendre coses molt diferents de les que tenim els seus pares, mestres, etc. Han crescut amb la tecnologia i, per tant, allò que han anat adquirint estava totalment vinculat a aquest univers.