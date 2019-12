Caritat i impostos

La Maria ha demanat una reducció de la jornada laboral per poder cuidar la seva mare, que està a l'espera de poder entrar en una residència pública. D'aquí a un temps espera cobrar alguns dels ajuts de la llei de la dependència, però seran del tot insuficients per cobrir la pèrdua de poder adquisitiu que ha patit. És un exemple de com els nostres governants impulsen lleis plenes de bones voluntats per complir amb les promeses electorals. A l'hora de la veritat, hi ha un munt de dificultats administratives i l'incompliment sistemàtic d'allò previst per la llei per falta de pressupost. L'any que ve podríem fer una Marató per als dependents i els seus familiars. Recaptaríem uns quants milions i aniríem a dormir satisfets pensant que som un país collonut i ple de gent solidària.

La Marató de TV3 és un espectacle televisiu de primer ordre i un instrument pedagògic i de conscienciació magnífic. Però més enllà de les seves virtuds, apel·la a la caritat de la ciutadania. Ara que molts aspiren a convertir Catalunya en un país amb la justícia social que hi ha als estats del nord d'Europa, haurien de saber que allà es mostren orgullosos de pagar impostos com a instrument per redistribuir la riquesa. Mentrestant, aquí encara hi ha qui es posa les mans al cap perquè apujaran una mica la fiscalitat a aquells que cobren més.