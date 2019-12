Troleig democràtic

Tsunami Democràtic ha pres la mida de les debilitats i misèries del sistema policial i sobretot al sistema mediàtic actual, basat a generar expectatives i construir atmosferes més que no pas a descriure i ajudar a interpretar fets. Allò que en el passat anomenàvem notícia. Quan un servidor s'iniciava en aquest ofici algú em va dir que el periodisme era en essència molt senzill perquè només consistia a explicar, amb més o menys gràcia, allò que tu saps i que la resta ignora.

El sistema mediàtic actual fa –m'hi incloc– setmanes que anuncia plagues bíbliques provocades pels pàries independentistes durant el clàssic quan en realitat el Tsunami, que començo a pensar que és un sol paio amb un portàtil, només havia concretat una manifestació i es dedicava a generar misterioses expectatives. Prou com perquè totes les ràdios, televisions, diaris i divisions digitals de cada mitjà, enviessin ahir durant 24 hores legions de professionals al carrer per cobrir cada aresta de la, durant moltes hores, inexistent notícia. Al final van acabar retransmetent en directe la crema d'algun contenidor i una batussa de les quals n'hi ha hagut centenars en els últims vint anys a Barcelona.

L'atmosfera ha propulsat de nou un Tsunami que ja reculava. Les aigües tornaven a la calma seguint la lògica tendència de les onades que avancen però retrocedeixen. El xou mediàtic ha facilitat que el Tsunami agafi de nou alçada i es torni a fer molt visible a Espanya i arreu del món, per molt que això de moment no hagi fet massa servei als interessos de la causa independentista, llevat de per fer saber que el problema català persisteix com ahir explicaven els diaris d'arreu del planeta. I això que la realització televisiva va intentar emular aquella simpàtica pel·lícula Evasió o victòria, baixant els micròfons d'ambient quan hi havia crits i proclames independentistes i punxant una càmera que van col·locar en algun núvol i repetint fins a la sacietat jugades intranscendents mentre queien pilotes al camp o es mostraven cartellets demanant diàleg.

Dimecres el Tsunami va ser un «troleig» planetari perquè estem davant d'un fenomen que viu de l'èxit de la seva primera acció a l'aeroport del Prat, producte de la irritació immediata d'una sentència que a mesura que passen els dies és denigrada per més juristes.