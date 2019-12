Astracanada socialista

Visió estràbica pateix el grup del PSC a la Diputació de Girona, miopia «de gènere», hipermetropia de la realitat. Aquesta setmana la corporació més rica de totes aprovava el Pla Estratègic de Subvencions, la grossa de Nadal per a les entitats de la província que, com diria Rajoy, «fan coses». La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va anunciar l'abstenció dels seus diputats perquè l'equip de govern no condiciona la concessió dels ajuts a l'ús del llenguatge no sexista per part dels beneficiaris ni promou que hi hagi paritat a les entitats. La intenció «dels i les» –o «de les i els», que ningú no s'enfadi– socialistes és lloable, el compromís amb la igualtat entre homes i dones és noble i necessari; ara, perdre el món de vista no ajuda la causa, la frivolitza. Fer discursos d'última hora –per què Paneque no plantejava aquesta qüestió amb el temps necessari per ser discutida?– a la recerca del minut de glòria pot conduir a la comissió de cert ridícul. Deu pensar Paneque que les entitats tenen llista d'espera d'homes i dones, a parts iguals, que volen entrar a formar part de juntes. Deu creure que hi ha nates per gestionar les AMPAs, els clubs esportius, les associacions culturals, etcètera, sense retribució a canvi (detall cabdal). Deu haver anat a ben poques reunions de pares i mares, concorregudes el primer dia, gairebé desertes el segon.

Barack Obama té raó quan diu que «les dones són indiscutiblement millors que els homes», que si «durant anys tots els països del món fossin dirigits» per elles veuríem «una millora significativa en tots els àmbits». En un planeta mascle serà molt complicat dur a la pràctica la tesi de l'expresident; astracanades d'última hora com la proposada pel PSC, però, no serveixen per a res, excepte per complicar l'existència dels que, quan pleguen de la feina, se'n van a una escola o a un centre cívic o a un pavelló a dedicar hores i esforç a causes diverses per amor a l'art. Les ocurrències s'han de pensar molt bé abans de dir-les, per no fer «el o la» rídicul.