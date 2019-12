nadal i consum

Els dies de Nadal i Cap d'Any s'han convertit, els hem convertit, en la religió del consumisme. Sembla que competim per veure qui fa més regals o qui organitza el sopar més fastuós. Certament que el cor sol esponjar-se amb motiu d'aquestes dates, que ens porten records familiars i de temps passats, especialment de la nostra infantesa. Volem el millor per als nostres familiars i amics, i de diverses maneres expressem la voluntat de retrobar-nos en família, enviant felicitacions i generant bons desitjos d'escalf, familiaritat i escalf humà.



Però l'ambient de consum obligat fa que, sense necessitar-ho i sense pensar, ens veiem abocats a comprar compulsivament, tot oblidant les conseqüències del consumisme incontrolat sobre el nostre medi ambient, i les injustícies que directament o indirectament genera aquesta dinàmica irracional del consumisme. Crec que aquest clima no ajuda a viure amb major harmonia i fraternitat.



Ens cal reflexionar una mica sobre el que és més valuós, sobre el que podem fer per les altres persones, sobre com podem contribuir a fer una societat més equitativa, justa i convivencial, sobre les conseqüències que tenen sobre el medi ambient les nostres actuacions i decisions. El regal més valuós no és el de més valor econòmic o material, sinó el més senzill i humil que podem oferir als que estimem: el nostre temps, la nostra companyia, el nostre escalf, la nostra comprensió, la nostra ajuda i col·laboració, començant per la família directa i acabant pels que lluny d'aquí pateixen i malviuen.



Tinc la impressió que, sovint, els llums de Nadal, la fressa i la remor d'aquests dies, la necessitat de fer grans esdeveniments socioculturals i econòmics, organitzar viatges exòtics o buscar, incessantment, noves experiències, ens distreuen del que és més essencial: trobar-nos a nosaltres mateixos, eixamplar el nostre cor, cultivar l'amistat i l'amor i compartir el nostre temps i els nostres sentiments. I això no costa diners, només depèn de la nostra voluntat, des de la senzillesa que contempla un infant i des de la humilitat del que sap que pel camí que fem a la vida ens necessitem tots.



Des d'aquestes planes, desitjo a tothom unes bones festes de Nadal i un nou any que millori el nostre medi ambient, les nostres relacions, des del diàleg i el respecte a la dignitat de totes les persones.