Llàgrimes de sang

JOSEP RUIZ GARCIA santa coloma de farners

Sr. Director, amb aquest escrit voldria transmetre-li el sentiment d'angoixa i ràbia continguda que pateixo cada cop que em desplaço a Girona per l'antiga carretera GI-533

M'explico: enarribar a la rotonda d'Aiguaviva/Vilablareix, tant se val, i contemplar els dos magnífics rètols amb què una empresa anomenada Hypra anuncia la propera obertura d'una central de distribució (parc logístic) de les mercaderias que fabrica a les seves instal·lacions de la ciutat d'Amer, em brota dels meus ulls una llàgrima de sang.

Quan penso que per la dessídia i mala gestió dels darrers alcaldes de la meva ciutat, Santa Coloma de Farners, (en Toni Solà i en Joan Martí) s'ha perdut la instal·lació d'aquest centre al polígon industrial Mas Llorens (primera opció de l'empresa) per manca de subministrament elèctric, m'embarga una desolació inenarrable.

Deu mil metres quadrats d'un parc logístic d'aquestes característiques bé valien un esforç de l'Ajuntament, o no? Doncs tant el Sr. Antoni Solà com el Sr. Joan Martí no han estat a l'altura de les circumstàncies i han deixat passar aquesta oportunitat d'or de bastir el polígon de Santa Coloma amb una empresa del prestigi d'Hypra, respectuosa amb el medi ambient i creadora d'un munt de llocs de treball.

Quina ràbia!



El tió i la tiona

Bernat Serdà Bertran Girona

Fa ja uns dies que es parla de si el rei Baltasar ha d'anar pintat, o l'ha d'interpretar un home de raça negra.

També ha aparegut la polèmica sobre la presència de la dona com a «reina maga» malgrat que, almenys pels noms i salvat sorpreses, els Reis eren homes.

Penso que les qüestions de gènere no haurien d'anar tan enllà, i que la dona no necessita aquestes presències forçades en la lluita per la igualtat, ja que també es va donar el cas amb els Manaies de Girona.

L'última sorpresa la vaig tenir l'altre dia, en veure en una botiga un tió en versió femenina, amb unes trenes. Però atenció, es podrà estomacar igual, o haurà d'estar de simple espectadora? Comencem una altra polèmica?



Un Nadal

per a la reflexió

Lluís Torner i Callicó girona

Un any més torna a arribar Nadal, /una Festa que no exclou ningú, / perquè comporta un valor especial, / sigui com sigui el que pensi cadascú. // És la Festa de les bones persones, /un sentiment que tots tenim a l'abast, / des del naixement, el portem a dintre, /tan sols ens cal fer-ne l'ús adequat. //Aquest és el missatge que ens duu Nadal, /el de: Pau als Homes de Bona Voluntat, /que va adreçat a tothom, per igual, /tant si creus, com no, en la Nativitat. //Sols procurant fer honor al Missatge, en les nostres relacions personals, /sabent donar sentit als nostres pactes, /els Drets Humans tindran el valor que cal. // Pensant en els temps que ens toca viure, /que comporten neguits i incomprensions, /demanem que Nadal ens faci veure, /com és de precís l'acostar posicions.

Bon Nadal i un Any Nou que ens porti pau, i esperances de millora per a tothom. Un sentiment que fem extensiu a tota aquella gent, grans i petits, que, tal com es va fer palès –al decurs de l'espectacular Marató– pateix alguna d'aquelles malalties minoritàries; per tal que no perdin l'esperança d'una possible millora. I alhora també a tots els presos polítics i els ­exiliats.