Som allò que som

Un estudiant de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) de 19 anys s'ha construït un braç dret mecànic, amb peces del Lego. En té de colors diferents. Un braç a l'estil biònic, que seria l'enveja d'Iron Man. De gran, vol fer pròtesis barates per a les persones necessitades. Perquè després diguin que els joves no són compromesos. Els canvis tecnològics marquen un futur difícil. Perquè llancem els canvis, sense preveure'n les conseqüències.

Canviem al vehicle elèctric, en una indústria que és un dels motors econòmics dels països rics sense tenir tecnologia alternativa. A cinc anys vista, sembla que els impostos als vehicles no elèctrics, seran importants. La qual cosa és classista i injusta, perquè les persones amb menys recursos, pagaran els plats trencats. I segueixen les migracions, com a l'inici de la història. I els immigrants moren al Mediterrani, com moren d'altres per arribar a les costes d'Austràlia. Com separen a les famílies d'Amèrica Central que volen entrar a l'Imperi nord-americà.

El primer món pateix atacs terroristes, i exploten països sencers, sense que la comunitat internacional mogui un dit: l'Iraq dels mil atemptats, la Líbia dividida en clans, Algèria o Egipte poden ser els següents? La Xina intenta dominar l'Àfrica, perquè necessita recursos per a mil quatre-cents milions de persones, mentre emmanilla la democràcia a Hong-Kong. El 2017 s'aprovava el matrimoni gai a Austràlia, quan aquí és legal des del 2005. En aquest aspecte, som pioners. I aprenem que de les crisis profundes neixen dictadures, perquè dirigir el ciutadà és més fàcil que ajudar-lo. Perquè és més còmode dividir-lo que cercar una meta comuna. La Unió Europea, de la qual marxa una Gran Bretanya tocada, ens ha protegit durant dècades, però tolera que països com Hongria o Polònia s'encaminin cap a la dictadura tova.

I l'extrema dreta creix, vestida de patriota i trencadora. Les llibertats a les xarxes socials són dèbils, enfront de la manipulació. Per això, allunyar-se dels radicals que manipulen, per ocultar les seves misèries o els milions robats, i pensar per un mateix, és ajudar una societat més crítica i honesta. Més impermeable als poders que volen dirigir els nostres baixos instints.