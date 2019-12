Raonaments

de millora

Jaume Paradeda Pla Riudarenes

En els últims talls de l'AP-7 per les manifestacions contra la sentència dels presos polítics, segons s'ha publicat, les pèrdues per un dia s'estimava que eren de 14 milions d'euros. Veient aquestes quantitats de diners que perden els «pobres rics» per un dia d'estar aturats, entenc que a l'endemà, que ja tot es normalitza, en guanyaran 14 i cada dia laborable que passi se'n sumaran 14 més i així es van eixamplant les diferències entre rics molt rics i pobres molt pobres.

Ara, pels volts de Nadal, les ONGs ens estan recordant que si donem un euro podem salvar la vida d'un nen o una nena. Com és que no s'adrecen a aquests que en un sol dia podrien salvar 14 milions d'infants? Em temo que l'avarícia hi té molt a veure, ja que és un dels valors que impera en l'Ibex-35. Tenim polítics que es mouen de cimera en cimera, que segons diuen volen arreglar el món, el canvi climàtic, combatre la pobresa, bla bla bla. I el resultat, quasi sempre, és que faran una altra cimera per parlar de l'anterior. I així anem aguantant els excessos dels poderosos que no en tenen mai prou. M'agradaria que aquesta gent tan poderosa, per una nit, haguessin de dormir al ras, potser aprendrien a compartir la fortuna que els sobra.

Només em queda desitjar un Bon Nadal i un 2020 més just per a tothom. Que el gaudiu amb salut i alegria!



L'emergència climàtica

Marina Fernández González Girona

El canvi climàtic és el problema més gran al qual s'enfronta la humanitat. Aquest s'ha tornat vigent i pronunciat en els últims anys, ja que, malgrat la nostra inconsciència, amenaça les societats, l'economia, i món natural.

S'ha identificat que les activitats humanes són de les majors causes d'aquest i els científics treballen activament per entendre què ens pot esperar en un futur, mitjançant observacions i models teòrics. Han declarat que la indústria de la carn és, en un % elevat, la principal font d'emissions de gasos contaminants. En un futur pròxim, si no canviem els hàbits, aquest constant augment de temperatura pot causar malalties provocades per desastres naturals com onades de calor, inundacions o sequeres, entre altres conseqüències inviables i desconegudes pels professionals del sector.

Des del meu punt de vista, la civilització no està suficient informada. El fet de mancar d'educació sobre un element que posa en perill la nostra existència i que som nosaltres mateixos, en gran part, els culpables, és molt perillós.

Per aquestes raons, opino que, mitjançant la multitud de mitjans de comunicació de què disposem, s'hauria de difondre la realitat del que està passant, ja que es preveu que es pot arribar a una sisena extinció massiva.

Segons el meu punt de vista, les persones que tenen el poder i els habitants haurien de prendre mesures per intentar revertir aquest problema, començant per reduir el consum de carn, o eliminar els plàstics de les compres diàries, que provoquen una gran contaminació en els nostres oceans, i, sense aquests, no podem viure.

En resum, si es vol tenir futur en un món que disposi de recursos naturals i el necessari per viure, hem d'actuar immediatament, optant per un estil de vida sostenible pel planeta i per la nostra salut.



Tres observacions

Joan Boronat Lecha Blanes

1.- Diuen els de Vox i altres feixistes que les lleis europees ataquen la sobirania d'Espanya. Doncs que siguin valents i facin com Catalunya: com que l'Estat ­espanyol ataca la nostra sobirania, ens en volem alliberar. Que ­reclamin la independència de la UE i Espanya serà sobirana com Turquia.

2.- La (in)justícia espanyola ha actuat fora de la llei Europea amb l'Oriol Junqueras i els altres presos polítics amb un judici farsa que ha comportat una malversació de diner públic. Que s'inhabiliti i es condemni els responsables a pagar, i, naturalment, a indemnitzar els perjudicats per danys i perjudicis per tot el temps que passin a la presó injustament, i si no paguen, que se'ls embargui llur patrimoni.

Aquests diners malversats són de tots els ciutadans de la UE, per tant, ha de ser la justícia de la UE qui els jutgi. Sense oblidar els 87 milions malversats en l'enviament de més tropes (els piolins) per l'1/10/2017, i la despesa en escorcolls, alguns infructuosos, tot innecessari, per evitar un referèndum que se sabia no vinculant.

Que la UE denunciï els jutges, fiscals i acusació particular, que van fomentar aquesta sedició o rebel·lió contra ciutadans europeus, i, per tant, contra la unitat d'Europa, i que es jutgin per terrorisme d'estat els comandaments que van ordenar les càrregues, injustificades, contra ciutadans indefensos.

3.- Quin poder té la JEC d'obligar retirar del balcó del palau de la Generalitat pancartes reivindicatives de llibertat que no definien cap partit polític en particular, i obligar la màxima autoritat de Catalunya, que té l'obligació de fomentar i practicar amb exemplaritat el dret de manifestació, acusant-lo de desobediència? De nou, els culpables de malversació en un altre judici il·legal no són altres que els de la part acusadora.