Esperança i il·lusió

L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió recull, com passa habitualment, de forma actualitzada quines són les principals preocupacions dels catalans. Si fem cas de les respostes es podria arribar a la conclusió que la gent està contenta amb el que cobra i considera justos els sous que es paguen, perquè només un 2,1% diu que està preocupat pel baix nivell dels salaris. També sabem per les respostes que han donat els enquestats que la immensa majoria es mostren més que satisfets amb les instal·lacions i el servei de la sanitat pública, ja que només les assenyala com un problema el 2,6% de la població. I tot i que les llistes d'espera no paren de créixer (hi ha més de 168 mil catalans esperant que els operin) la sanitat només es considera el primer problema per l'11,8% dels enquestats. No arriben ni al 10% els ciutadans que consideren un problema prioritari l'accés a l'habitatge, el transport ni la educació o la cultura. Les qüestions polítiques i la insatisfacció amb els partits i les institucions que l'han de gestionar apareixen com els problemes que veritablement ens afecten. Què hauran contestat el milió de persones que viuen a Catalunya en risc d'exclusió social? No sabem a quants han preguntat, però no es difícil saber quina és la principal preocupació –potser l'angoixa– dels més de 400 mil treballadors pobres catalans, que no en tenen prou amb el que cobren per arribar a final de mes. Les estadístiques ens recorden que segueixen creixent (un 17% en tan sols un any) però com que encara no representen una majoria les seves respostes són residuals, tant com l'empatia que demostra la gran majoria amb la seva situació. Quan toqui fer el balanç de l'any caldrà tenir-ho present, i també en aquests dies de festa en els quals l'esperança és el veritable motiu de la il·lusió. Bon Nadal!