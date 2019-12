Els joves són el futur.

La Gran Recessió va deixar uns menors de 35 anys les llars dels quals viuen amb un 23% menys de renda que les famílies d'aquesta edat fa 11 anys. Els joves viuen amb unes rendes reals sortides d'un passat que es va fent llunyà en un present econòmic molt més car que el de llavors, amb alguns preus com arribats del futur.

Hi ha un desajust temporal: una llar jove de 2020 ha de viure amb una renda de 2008 i només pot fer-ho manejant dos conceptes que tenen a veure amb el temps: la precarietat, allò que és de poca estabilitat o durada i també insuficient i el provisional, que es fa o es té temporalment.

En termes de temps, les llars menors de 35 anys viuen en una fissura temporal, en la qual joves de la segona dècada del segle XXI han de sobreviure amb rendes de la primera o, si ets el que tens, joves de la primera dècada del segle XXI han de viure en la segona. Això és així en termes de temps.

En termes d'espai, l'equivalent és una frontera, una fissura política feta en un territori que causa que un francès mitjà visqui millor que un espanyol mitjà i aquest, millor que un marroquí mitjà. Pot ser una frontera interior. A Espanya no paren de créixer, però no les reconeixem perquè no tenen murs reals.

Hi ha una Espanya dels joves a la qual la precarietat se li ha fet duradora i la provisionalitat, fixa. Potser s'estigui satisfent aquesta Espanya dels joves com es va anar desocupant l'Espanya buida. La veritat i assegurança temporal és la joventut, que passa en uns anys. Molts d'aquestes llars joves seran només llars pobres quan perdin la joventut.

Els pobres són el futur.