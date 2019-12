Cercant la pau

Jesús Domingo gironan Nadal és el període de temps més esperat de l'any. El nucli és la nit de Nadal, celebració del naixement de Jesucrist, però també s'estén als dies posteriors.

Els motius d'aquesta «espera» són molt variats, sent l'eix un conjunt de celebracions religioses que, amb independència de la major o menor pràctica religiosa, impregnen la vida de les llars i de les persones. Proliferen els betlems (pessebres), les nadales que se senten o canten són la música de fons de l'extraordinari d'aquests dies, les famílies busquen la unió com en cap moment de l'any, els regals són el reflex de l'excepcionalitat d'a­quests dies.

La nadala Noche de paz/Santa nit complia fa un any el seu segon centenari. Va néixer gràcies a dos austríacs, i ara és la nadala més representativa d'aquests dies entranyables. Té una lletra que bé pot articular el que ­pensem i fem en aquests dies, perquè la pau la volem tots, la busquem tots, però cal encertar amb el camí que condueix a la pau.



Exposar una situació

PAQUITA LIDÓN ROMERO GIRONA

Vagin per endavant unes consideracions, no pretenc criminalitzar cap persona ni cap col·lectiu, no estic ni a favor ni en contra de cap de les dues parts implicades en l'afer, intentaré utilitzar un llenguatge que no sigui ni ofensiu, ni acusador, intentaré que les meves paraules siguin el més correctes i respectuoses del que soc capaç. No soc ni he sigut mai clienta de l'establiment on van succeir els fets i tampoc hi era present, simplement vull fer palesa una situació que estem vivint en un sector de la ciutat de Girona. Dilluns les cadenes de televisió i els mitjans digitals es van fer ressò d'uns fets que van ocórrer en un establiment del vestíbul de l'estació de l'AVE a Girona. Vaig sentir el conseller Chakir el Homrani parlant-ne i qualificant-los d'una manera determinada. No sé si aquest senyor té coneixement de quina és la situació en aquesta zona. Des de fa un temps, s'hi han instal·lat uns grups de persones que s'hi passen tot el dia, que, repartits en grups de 5 o 6, et segueixen tot mirant les bosses que portes, alguns van en bicicleta i se't van travessant per davant i per darrere, en una actitud que, si més no, a moltes persones ens intimida. Si vols entrar al recinte de l'estació convencional, moltes vegades tens problemes perquè estan asseguts al terra, davant de les portes. Moviments sospitosos d'intercanvi d'alguna cosa, estrebades a bosses massa freqüents, atacs a personal de seguretat de l'estació, cotxes que estan aparcats als voltants de la zona amb vidres trencats. Cada dia vaig a buscar el diari a la botiga de l'interior de l'estació i a més hi passo sovint per anar al centre de la ciutat i, amb sinceritat, hi ha dies que fa basarda, i això de dia, que quan es fa fosc, la situació empitjora. Gràcies per l'atenció.



Sota la pressió repressiva,

fan justícia

JOAN JANOHER I SADURNI VULPELLAC

Ens quedem molt allunyats envers als processos jurídics de la democràcia. Europa, dintre el seu organigrama de comunitat manté els ulls oberts de la ­balança dels drets més fonamentals. No pararem de seguir els esdeveniments que s'estan desenvolupant arreu de les jurisdiccions més avançades. Avui, sense anar massa lluny, s'han pronunciat amb una sentència a favor d'unes causes clares de repressió, en contra dels empresonaments dels nostres polítics. Obrint una via on el tribunal de Justícia Europeu declara injust tot el procés condemnatori dels nostres presos sentenciats, amb càrrecs, no flagrants, però si repressius.

Una vergonya més per a Espa­nya, davant l'opinió mundial: és una lliçó demòcrata, de com un govern ha de contemplar per separat uns fets ideològics, i vinculants, en defensa dels seus drets. Als que sota l'empara i tutela de l'extrema dreta mouen el fils repressius, contraris als ideals catalans. Estem en tot moment observats per trencar la nostra convivència; pretenen insistir per demostrar al poble espanyol que som nosaltres els insurrectes i culpables del que passa al país, aconseguint fer-se el sord, davant la immunitat que defensa -el Tribunal Constitucional Europeu.

Un revés prou eloqüent, envers als principis puntuals de la Justícia, donant llum verda als nostres eurodiputat per exercir amb ple dret com a diputats.