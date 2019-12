El desamor no s'encomana

Sis vegades a l'any amb periodicitat pendular, els mitjans de comunicació s'estremeixen davant el risc que les masses s'encomanin de la violència a les pantalles, perquè els llibres ja no impressionen ningú amb la força que van recuperar episòdicament en la fàtua contra Salman Rushdie. Només cal recordar l'alarma disparada i frustrada per Joker, una pel·lícula mansa atès que la seva estrena no va provocar unes desenes de víctimes mortals al vell kalaixnikov. No importa, només cal una excepció retrospectiva per desqualificar el cinema i minorar l'edat mental dels seus espectadors, que d'això es tracta.

Un argument molt senzill permet desempallegar-se de la visita culpable a les pel·lícules violentes, o remansades en algun altre vici imperdonable. Els fracassos amorosos al cinema no han evitat que ningú torni a intentar-ho. Pecaria de pedestre qui es limités a enunciar que «set de cada deu matrimonis s'estimben cap al divorci, per l'efecte dissolvent de l'enllaç que suposen les pel·lícules sobre ruptures conjugals». En canvi, un tret a la pantalla incita els assistents a exercitar-se en l'assassinat.

Triomfa ara mateix Historia de un matrimonio, on només cal afegir la paraula «trencat». No obstant això, no s'ha deslligat el corrent censor que ha patit Joker, el seu gran rival en la lluita pels Oscars. El desinterès pel caràcter corrosiu d'una pel·lícula contra l'amor demostra la inevitabilitat de l'enlluernament mutu, protocol·litzat davant notaris. Se'l considera inexpugnable, l'estat natural cap al que s'inclina cada ésser humà a la menor oportunitat. I simètricament, la sobreprotecció contra les pel·lícules malvades reconeix l'enorme poder de seducció de la violència, que retorna el bípede implume al seu caràcter primigeni. Un salvatge enamorat, a qui pot estranyar que la civilització no acabi de quallar.