El «coach»

El Diplocat ha fet pública una enquesta d'àmbit europeu que mostra l'opinió de la ciutadania sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya. Aquesta opinió és força interessant i reveladora perquè és molt fàcil que un estat o que un partit segrestin l'opinió dels seus ciutadans o votants. «Hem d'anar tots a una», diu el dirigent de torn, quan en realitat vol dir que tothom ha de fer o ha de pensar com ell.

Segons les dades de l'enquesta, el 74% considera que, si un territori vol esdevenir independent, ha de tenir el dret democràtic de fer-ho. Els resultats de l'enquesta de Diplocat són força semblants als de l'enquesta del Real Instituto Elcano, i revelen la caiguda de la imatge d'Espanya a l'exterior arran del conflicte amb Catalunya. Potser per això, i per les sentències dels jutges europeus (no confondre jutges amb polítics), contraposades a les de la justícia espanyola, el discurs del Rei d'aquest any semblava més propi d'un coach.

I és que quan s'acaba l'any els dirigents se senten impel·lits a sermonejar la ciutadania. A l'escenari nadalenc el Rei d'Espanya sortia assegut entre un exemplar de la Constitució i un Naixement. Ha començat reivindicant-se. «Fes-ho tu mateix», deu haver pensat, a falta d'elogis externs. La resta era una arenga per animar la tropa: Que si la « confianza en nosotros mismos y en España». Que si el progrés depèn del caràcter dels seus ciutadans, de la fortalesa de la seva societat i del funcionament adequat del seu estat. Que si és un estat social i democràtic de dret. Que si les nostres fortaleses i les nostres debilitats. Que si hem de pensar en gran. Que si no ens podem tancar en nosaltres mateixos... El plural fa referència a la nació espanyola. Per ell Catalunya només és una preocupació. Tot plegat deixa entreveure que les coses no els van bé i que potser encara els aniran pitjor.