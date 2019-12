L'enterrador del PDeCAT

El PDeCAT és mort. Ja ho era abans de néixer. Ho era des del dia que Artur Mas va decidir maquillar Convergència per allò de la corrupció a qui ara quasi ningú fa cas. La corrupció no ha matat el Partit Demòcrata (que és com agrada que se l'anomeni als que encara hi queden); l'ha matat Carles Puigdemont i tots aquells que no van ser capaços d'enfrontar-se a l'expresident de la Generalitat i dir-li que si volia un projecte per abrigar-s'hi, se'l fabriqués. Marta Pascal va ser covarda, o no va tenir prou força o la capacitat política suficient. Ella va marxar i va deixar al capdavant del fèretre David Bonvehí, a qui el partit, per molt petit que hagi quedat, li va gros. Tant, que aquesta setmana el president del PDeCAT ha sortit a escena fent el pilota a Puigdemont: És el «líder indiscutible de l'independentisme» després de la «gran victòria» d'haver obtingut la credencial com a eurodiputat. Puigdemont té la credencial gràcies al magistrat del Suprem, Manuel Marchena, que va fer la consulta al tribunal europeu, i a Oriol Junqueras, que és la font de la sentència del TJUE. L'expresident se n'ha aprofitat, que és el que ha de fer, però això no l'habilita com a «líder indiscutible» de res. Mas i Puigdemont han matat el PDeCAT. Bonvehí serà només l'enterrador i per aquesta feina, millor no fer el ridícul.