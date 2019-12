problemes a les policies locals

Alguns ajuntaments de zones d'interior de les comarques gironines denunciaven aquesta setmana que hi ha agents de les seves policies locals que marxen a cossos de seguretat municipals de localitats més grans, o que ofereixen millors condicions, sobretot econòmiques, la qual cosa els genera d'una banda un problema de manca d'efectius i de l'altra una despesa sense retorn per la inversió que han fet en pagar els nou mesos de formació dels agents a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, i els sis mesos de pràctiques per titular-se. La queixa arriba en un moment en el qual sembla que han augmentat els robatoris amb violència en domicilis, amb casos de tanta gravetat com la recent mort d'una dona assaltada a Sant Jordi Desvalls. Aquest repunt d'aquesta mena de criminalitat, recurrent a les comarques gironines i que periòdicament reapareix amb força, ha generat inquietud i protestes de veïns, i ha portat alguns ajuntaments (Bescanó és el més recent) a intentar reforçar la seguretat amb mesures com la instal·lació de càmeres o la creació d'un cos de vigilants.



Cassà de la Selva és un dels municipis que s'ha trobat amb aquell fenomen de policies que marxen. L'actual alcalde, Robert Mundet, explica que quan va accedir al càrrec el juny passat es va trobar amb la meitat de la plantilla vacant. Al seu parer, és lícit que els agents aspirin a les millors condicions econòmiques i laborals possibles, però això, sosté, no hauria ser a costa de «deixar en fals» els municipis que s'encarreguen de contractar inicialment els policies, i de pagar-los la formació. L'establiment d'alguna mena de vincle temporal amb aquell primer ajuntament; o una taula salarial comuna que evités les grans diferències que, segons els responsables municipals, hi ha en l'actualitat; o una borsa de treball conjunta de les policies locals de Catalunya, són algunes de les solucions que es proposen per afrontar un problema que, diuen, s'ha agreujat amb l'entrada en vigor d'un Reial Decret que permet als policies municipals la jubilació anticipada als 60 anys.



Malgrat aquests problemes, o precisament perquè hi són, també apareixen iniciatives que aposten per buscar la col·laboració entre cossos policials locals per millorar-ne l'efectivitat. Aquests dies també s'ha conegut el conveni de cooperació que estudien les policies locals de Cassà de la Selva, Llagostera i Caldes de Malavella per compartir informació i recursos i fer actuacions conjuntes. En temps d'escassetat, aquesta sembla una bona via que val la pena continuar explorant.