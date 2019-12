Xifres que causen morts

1 de gener entren en vigor les normes que regularan l'ús de vehicles per tal de fer més respirable l'aire de les ciutats. Això comportarà la inhabilitació de molts vehicles, amb els consegüents perjudicis per a molts dels seus propietaris. Les multes per violar-les seran d'entre 200 i 1.800 ?, si són vehicles privats. Val a dir en favor d'aquesta disposició que, el 2018, només a Barcelona, la contaminació va ser responsable directa o indirecta de 351 morts. Al món, la xifra puja fins als 8,8 milions; el tabac, mereixedor de les més grans campanyes en contra, en causa 7, de milions.

Segons el diari britànic The Guardian, només les 20 primeres empreses de combustibles fòssils més contaminants del món estan directament relacionades amb el 35% de les emissions a tot el planeta. I la majoria són empreses estatals. A Espanya, les 10 primeres empreses concentren el 25% de la contaminació total, amb Endesa al capdavant del tràgic rànquing, seguida per Repsol i Naturgy. A Barcelona s'ha constatat que 8 de cada 10 empreses incompleixen algun requisit dels exigits per reduir la pol·lució.

Només amb les xifres esmentades, podríem concloure que hi ha algunes mesures desproporcionades. Per exemple, pel que fa als vehicles «segrestats». Són molts els automòbils «vells» o «antics» que estan en perfectes condicions. Si passen la ITV anual, no podria ser aquest control el que determinés l'ús ciutadà, en lloc de passar tots pel mateix sedàs? I pel que fa a les empreses, i vist el cas d'aquestes 8 firmes barcelonines, podem creure que el tractament anticontaminant empresarial s'adiu amb les mesures correctores pels automòbils privats? Un darrer «detall»: entre 1990 i 2016, cinc països europeus van reduir xifres de contaminació. Espanya les ha augmentades.