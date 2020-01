Socialcomunisme

Maria Salip Calvo Girona

La socialdemocràcia ha mort a Espanya, visca el socialcomunisme, el que porta a la ruïna moral i econòmica el país que el pateix. Per això a tot Europa no existeix cap país comunista. El Sr. Sánchez ha pactat amb tot el que abandera la ruptura d'Espanya, quelcom insòlit, absurd, i a més és increïble que cap socialdemòcrata espanyol (que crec que n'hi deu haver) hagi alçat la veu contra aquest senyor que per seure a la poltrona és capaç, no ja de vendre, sinó de regalar el país als seus enemics.



Inhabilitació Quim Torra

MARIONA REIG MASSOT PALAFRUGELL

Catalans i Govern de la Generelitat, permetrem que inhabilitin el MHP Torra per una pancarta mentre els espanyolistes es passegen impunement amb la bandera espanyola de l'àguila reial, la gallina, que és anticonstitucional?

Si inhabiliten el MHP Torra, que ningú ocupi el seu lloc. Cap més president durant el període que estigui inhabilitat! Que governi el Parlament!

Si el Parlament i el poble de Catalunya permeten la seva inhabilitació, ens mereixem el que tenim.

I als espanyolistes que vagin fent màrtirs, quants més millor! Tindran el poble, cada vegada, amb més independentistes.



Un excel·lent espectacle

Lluís Torner i Callicó Girona

Aquest darrer diumenge de desembre, i per consegüent, també, de l'any, una nostra filla ens convidà a veure els Pastorets de Girona. Feia un temps que no els havíem vist i ens deixaren ben impressionats; començant per les imatges aèries de la nostra ciutat, el record de dos antics personatges, desapareguts, i la correcta posta en escena, amb uns extraordinaris efectes especials, uns magnífics decorats, ben acompanyats, adequadament, per la màgia de la llum i el so, tot plegat amb una cuidada interpretació dels actors, des dels que tenen els papers principals, alguns d'ells, molt brillants, com dels secundaris i els figurants; tenint en compte que no són actors professionals. És un orgull, per a la ciutat, comptar amb un espectacle d'aquesta categoria.

A més a més, el final resultà apoteòsic, ja que a part de ser una mena d'homenatge a la gent que es juga la vida, travessant el mar, per fugir de l'horror de la guerra, varen fer-lo extensiu a la memòria dels presos i exiliats polítics, en favor del seu alliberament; la qual cosa fou aplaudida i corejada, per la gran majoria dels espectadors de la funció.

A part de tot això, particularment, com que a la nostra jovenesa, també havíem pres part en uns Pastorets –tot i que molt més senzills–, que es feien al desaparegut Centre Cultural, al carrer de la Força, cada vegada que en veiem uns altres ens venen al cap un munt de records.

Per tot plegat, com a gironins, felicitem sincerament els creadors, organitzadors, col·laboradors i actors per aquests magnífics Pastorets. És el nostre parer.

Feliç any nou!



Per al món de l'empresa

Jesús Domingo Martínez Girona

Un dels aspectes als quals ha convidat el Papa els joves empresaris francesos, a l'audiència que els és concedida a principis del passat desembre, és a posar en el focus de les seves empreses la cura de la casa comuna, que no pot separar-se de la conversió. És més, aquesta conversió a Crist és condició indispensable perquè pugui donar-se qualsevol altra. El cristianisme proposa una manera alternativa d'entendre la qualitat de vida i encoratja un estil de vida profètic i contemplatiu, capaç de gaudir profundament sense obsessionar-se pel consum. Es tracta d'un camí de simplicitat i sobrietat que, en efecte, va contra corrent del que sovint proposa l'ambient social, però Francesc assegurava a aquests joves empresaris que els permetrà prendre decisions més lliures, amb més pau i alegria.



Per què el ric sempre vol més?

Francesca Barti i Comalat Banyoles

Mai he entès que els rics que tenen calers suficients per viure la resta de la seva vida s'esforcin tant per acumular riquesa material, i moltes vegades a costa del dolor dels altres. Per què volen més?

Doncs la resposta és ben senzilla, la seva actitud és completament inconscient perquè, en cas contrari, amb un bri de consciència personal i social es conformarien amb el que tenen i compartirien la seva riquesa amb els qui no la tenen.

I mentre el món estigui en mans de rics inconscients continuaran les desigualtats, guerres, pobresa, fam, explotació humana i contaminació mediambiental.

Sols la consciència personal pot salvar aquest món capgirat pels calers.