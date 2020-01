Regals per a «millennials»

Mentre les administracions i el poder legislatiu arriben sempre tard a l'hora de gestionar els canvis i necessitats de la societat i de donar resposta adequada a aquests canvis, hi ha sectors que gairebé van al mateix ritme que les persones, i una prova la tenim en els regals de Nadal que s'adapten perfectament a les tendències socials. No em refereixo a la proliferació de botigues que ofereixen tota mena de solucions perquè els joves puguin triomfar en els múltiples sopars i trobades d'amics invisibles, sinó a determinats productes que capten magníficament el moment actual.

Un cas que s'hauria d'estudiar fins i tot a les escoles de negoci és el del joc del Monopoly, creat originàriament el 1903 per la inventora de jocs nord-americana Elisabeth Magie, amb el nom de the «Landlord's game», i patentat el 1935 a Atlantic City amb el nom actual de Monopoly, amb l'adaptació feta per Charles Darrow als carrers d'aquella ciutat de Nova Jersey. Cent setze anys després el joc continua triomfant, ara amb una magnifica versió per a millennials, on ja no és possible comprar propietats, sinó que com a molt els jugadors poden aspirar a viure experiències com ara el sofà d'un amic, les golfes dels pares o una cafeteria vegetariana i la victòria se l'endú qui més m'agrades ha obtingut. Un retrat impecable d'una societat que comença a veure molt lluny això de poder ser propietari d'alguna cosa i que valora més un like que els diners.

I de la mateixa manera que comencen a sorgir infinitat de regals basats en la producció sostenible, reciclada o mediambientalment no agressiva, no trigarem a veure molts altres jocs i joguets adaptats a aquesta nova societat que vol passar per la terra sense deixar cap mena de petjada, però sense adonar-se que en realitat poca cosa ha canviat: els jocs segueixen essent els jocs de sempre amb algú al darrere que està suficientment atent com per poder anar adaptant o transformant al moment actual allò que ja existia.