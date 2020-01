Tot està barrejat

La jutgessa Maria Teresa Tejero Blanco és la titular del jutjat número 22 de Barcelona que va ordenar als Mossos d'Esquadra el desallotjament de Juan, de la Livia i els tres fills menors d'un pis de la Travessera de Gràcia de Barcelona. Els fotien fora perquè com a tanta altra gent els apujaven el lloguer de 1.000 a 1.300 euros al mes. Els Mossos van entrar per la finestra i van tirar la porta a terra. Una salvatjada. Només els faltaven 15 dies per accedir a un pis de l'Ajuntament de Barcelona que ja els havia adjudicat. La jutgessa amb cognom sospitós va advertir als Mossos per escrit que si no desallotjaven la família podien ser acusats de desobediència. O sigui que es va fer un desplegament policial com si anessin a detenir una enorme cèl·lula gihadista. Buch va enviar primer els ARRO i després unitats de la Brimo, o sigui, els antidisturbis. Una cosa totalment desproporcionada.

Hi ha diversos problemes, el primer és que el Govern central no limiti els lloguers per llei com es fa en ciutats més civilitzades; en segon lloc, que Buch en comptes de criticar la jutgessa critica l'alcaldessa, Ada Colau (li surt el gen convergent, com diria Enric Juliana); en tercer lloc, que en aquest país només tinguem un 1% de pisos de lloguer social, i no el 20, 25 o 30% de països del nord: França, Alemanya, Gran Bretanya o Suècia. Un autèntic fracàs dels 40 anys de democràcia.

Vaig ser vicepresident del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya als anys vuitanta i reclamaven pisos de protecció social per als joves. Han passat quaranta anys i com si sentissin ploure, s'ha deixat que el capitalisme més salvatge funcionés sense control. Quant patiment ha creat!

Caldria que s'obrís un expedient a la jutgessa per la gran desproporció de mitjans per desnonar una família pobra. És un malbaratament de diner públic evident. Aquesta dona sense cor desnonaria Josep, Maria i el nen Jesús de la cova si fes falta. La jutge Tejero podrà dormir a la nit? No hi ha cap llei que digui que cal exercir tanta violència institucional contra els pobres. Si això creu que és justícia i aplicar les lleis, que llegeixi la Constitució i la Declaració dels Drets Humans i reflexioni sobre l'ètica i la justícia.

Però també trobo a faltar per part de Buch, Torra i tot el govern una reflexió de fons. Per què no critiquen l'escrit de la jutgessa Tejero? Tindrien el 90% de la població al darrere. Quan l'independentisme somnia a arribar al 65% de la població no és conscient que amb accions d'aquesta mena només fas emprenyar la gent. Ser patriota vol dir sentir-se orgullós del país on vius, de les institucions, dels seus líders i de la fortalesa social de les seves polítiques. No hi ha unes polítiques per a l'emancipació nacional, unes altres sobre ordre públic i unes altres socials. Tot està barrejat. No ho entenen?