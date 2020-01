Girona entenebrida 

Joaquim Nadal preguntava dilluns: «Algú sap com és que des de fa força temps la basílica de Sant Feliu de Girona i el seu campanar no estan il·luminats?».

La pregunta que es fa l'exalcalde de Girona probablement tingui una resposta tècnica, però aquestes i altres deixadeses o dissonàncies ens indiquen la fi d'una Girona que enorgullia la majoria dels seus ciutadans però no per xerrameca opulenta dels seus polítics, sinó per la via dels fets. Aquella ciutat amb projectes, cuidada, rigorosa i metòdica en els detalls, que va impulsar el mateix Nadal com a alcalde i que va continuar així durant molts anys per la convicció dels que el van precedir, primer, i per la inèrcia després. Un model que llangueix lentament, cosa que ens demostra que la inèrcia era fortíssima perquè els està costant molt carregar-s'ho, i això que perseveren.

Una Girona que tenia cura dels detalls, del passat, del bon gust i de la imatge de ciutat il·lustrada que projectava. Amb alcaldes i regidors que passejaven bloc i bolígraf en mà apuntant tot allò que estava malament per reclamar o ordenar immediatament posar-ho a lloc o per proposar idees. Em puc considerar un «passejador» habitual de la ciutat. En especial del Barri Vell. I puc jurar i perjurar que, en els darrers anys, no m'he trobat mai cap edil contemporani amb una llibreta (o mòbil) anotant les mutilacions, pintades, rètols inadequats i mancances cada vegada més evidents de la ciutat. He de dir que ni tan sols n'he vist un passejant i observant al mateix temps. Com a molt caminant per anar d'un lloc a l'altre i parlant o mirant el telèfon.

Quim Nadal parla de la il·luminació de Sant Feliu –de Sant Fèlix– però us podria parlar de la muralla que el cap de setmana passat feia caminant quan queia el dia, i que presenta un munt de trams amb la il·luminació pilot, que serveix perquè no et trenquis la crisma, totalment fosa. I si el centre de la ciutat està descuidat, més enllà dels llums de Nadal, que cada dia n'hi ha més, els barris encara estan pitjor.

Actualment l'orgull gironí és pura xerrameca. No hi ha fets. No hi ha projectes. No hi ha cap il·lusió col·lectiva més enllà d'infantívols reptes esportius. La ciutat s'està quedant sense llums. S'està entenebrint.