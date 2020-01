A veure si n'aprenen

El moment polític espanyol és entretingut, però poc eficaç. Amb algunes novel·les passa el mateix: que t'ajuden a passar l'estona sense canviar-te la vida. La literatura veritable, com la política autèntica, és la que ho posa tot cap per avall. En la narrativa policíaca hi ha un corrent conegut com «novel·la-problema» l'objectiu del qual és que el lector no endevini qui és l'assassí fins que l'autor (o autora: el genèric, que no arriba) ho decideixi. Aquestes històries no proporcionen més plaer que el de la resolució d'uns mots encreuats. Potser el títol més famós d'aquest corrent sigui El misteri de l'habitació groga, del francès Gaston Leroux, en la qual s'introdueix també l'enigma de l'habitació amb les portes i les finestres tancades per dins i amb un cadàver a la banda del llit. Per on va escapar l'assassí?

A la banda oposada a la «novel·la-problema» tenim la «novel·la negra», anomenada així perquè es van començar a editar amb les tapes d'aquest color. A aquest corrent pertanyen autors com Dashiell Hammett o Raymond Chandler. Les seves històries, a més d'ajudar-te a matar les hores, t'expliquen el món. Encara que la seva acció es desenvolupi a Los Angeles, San Francisco o Nova York, parlen de tu, del teu barri. Parlen de l'ésser humà, en fi. Van ser, i segueixen sent, musculoses metàfores de la realitat. Existeixen també productes híbrids, amb materials procedents de les dues sensibilitats. La «novel·la negra» posseeix, en qualsevol cas, més capacitat de supervivència que la novel·la-mots encreuats.

Els espanyols vivim immersos en una novel·la-problema que a estones adquireix els tons d'una paròdia de novel·la negra. Les actuacions dels nostres dirigents comencen a fer riure més que causar calfreds. Això es deu en gran mesura al reguitzell dels personatges que protagonitzen la vida pública. Entren i surten d'escena com els de les obres teatrals d'embolic. Estem davant d'un vodevil, que no pas una tragèdia grega. És clar, que hi ha vodevils bons i vodevils dolents. El nostre entreté, ja dic, però és horrorós. No suportaria la crítica més benevolent. Els Reis d'Orient haurien de portar carbó als seus autors. O carbó, o les obres completes de Chandler i Hammet, a veure si n'aprenen.