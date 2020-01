Majoritari aval català a l'acord de govern

L'alcalde de Vilassar i president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot (ERC), declarava divendres a Diari de Girona que la sortida del conflicte català s'ha de fer «negociant, dialogant, intentant fer entendre la posició de cadascú. Sobretot, fent política, és a dir, no imposant sinó cedint i mirant de trobar espais de confluència. Si no, no sortirem del clot en què ens hem posat». Aquest és l'esperit que va predominar en el Consell Nacional d'ERC per aprovar una abstenció en la investidura de Pedro Sánchez que, previsiblement, permetrà la formació d'un govern de coalició entre PSOE i Unides Podem. Després que la repetició electoral no li proporcionés els resultats que ell esperava per elaborar un govern monocolor, Pedro Sánchez ha hagut de fer un autèntic sudoku per reunir més vots a favor que en contra en la segona votació d'investidura que se celebrarà dimarts i evitar unes terceres eleccions. Per descomptat, si no hi ha sorpreses d'última hora.

Després d'haver entrat a La Moncloa per una moció de censura a Mariano Rajoy, Sánchez podrà governar per primer cop havent guanyat unes eleccions. Malgrat tot, la fragilitat de la majoria parlamentària fa preveure una legislatura plena d'obstacles, paranys i negociacions a moltes bandes. Un dels pactes assolits, i també el que ha generat més reaccions en contra, és el que ha establert amb ERC per crear una taula bilateral de diàleg «sense més límits que el respecte als instruments que regeixen l'ordenament jurídic democràtic». Els acords seran sotmesos a «validació democràtica a través d'una consulta». El text conté la suficient ambigüitat perquè cada part n'hagi fet una lectura diferent i apropiada als seus interessos. Sánchez va ser molt clar en el seu discurs d'ahir en mostrar la seva voluntat d'anteposar la via política a la judicial. Més endavant, els fets ens aclariran millor el contingut i la lletra petita. Per diferents motius, l'acord ha estat fortament criticat i rebutjat pels partits de la dreta estatal i també pel president de la Generalitat, Quim Torra, JxCAT i la CUP. Ara bé, l'acord compta amb l'aval majoritari dels electors catalans. Els partits que donen suport, explícit o implícit, a la investidura de Sánchez (ERC, PSC i Comuns) van sumar el 57% dels vots a les darreres eleccions generals a Catalunya, mentre que els que s'hi oposen (JxCAT, Ciutadans, PP i Vox) van reunir el 39%. De moment, és un desbloqueig a una situació enquistada. La inhabilitació a Quim Torra hores abans de l'inici del debat d'investidura afegeix un nou element de distorsió, però ERC, amb la receptivitat de Pedro Sánchez, ha volgut fer un pas al davant per establir un diàleg imprescindible, que els partits i sectors més immobilistes intentaran torpedinar. No serà gens fàcil.