HI HA MOLT PER MILLORAR

Des de fa temps, potser massa i tot, estem pendents de la formació de govern i quan sembla que ja s'han aconseguit les condicions necessàries per establir acords i un mínim programa, sorgeixen veus discrepants i favorables, temors i esperances, decepcions i il·lusions. I com tot a la vida, ni tot és tan bo com uns ho pinten, ni tan dolent com altres prediquen. Però cal ser positius, i després de dues eleccions, és ja absolutament imprescindible posar-se a caminar i afrontar els reptes socials, econòmics i polítics que hi ha plantejats al llarg i ample de la geografia espanyola.

L'interès general i el bé comú sempre han de pesar molt més que els interessos de partit o les proclames ideològiques de qualsevol mena. El marc legal que regula la nostra convivència s'ha d'acomodar a les realitats socials i diverses que componen la nostra plural societat. I és feina urgent dels legisladors treballar amb mires llargues i no d'interessos curts, a fi de garantir una major justícia i un millor benestar i un futur millor a les generacions que ens se­guiran. Així s'ha d'expressar la solidaritat i el compromís per fer del nostre país un àmbit més convivencial, més lliure, més solidari.

Com he dit en alguna altra ocasió, parafrasejant l'escriptor, jurista i polític romà Marc Tuli Ciceró, «salus populi, suprema lex». És a dir, la norma o la llei suprema ha de ser el benestar de la gent, de les persones, del poble. I aquesta màxima s'ha de mantenir viva i activa, no com una regal que es concedeixi pels que governin als governats, sinó com una obligació inexcusable dels que assumeixen la responsabilitat democràtica de representar els seus conciutadans, a benefici de la societat i del bé comú.

Caldrà millorar la transparència, caldrà incentivar que la justícia funcioni amb celeritat i eficiència, és necessari que es tregui del debat polític, de curtes mires, el tema de les pensions, el tema de l'educació, el tema de l'habitatge, el tema de l'atur i les ajudes socials. Caldrà replantejar la responsabilitat dels polítics, exigint la màxima coherència i honestedat, evitant situacions de privilegi respecte al comú dels ciutadans.

Cal promoure la coresponsabilitat de tots els que conformem la societat, fent-nos responsables de les nostres obligacions i dels nostres drets. Certament, cal millorar moltes coses, des de normes i lleis, fins a comportaments individuals i col·lectius, facilitant així la promoció d'una societat més participativa, més activa i més solidària. Esperem que els nous governants actuïn amb la prudència de l'agosarat i la valentia del que treballa, no per enfortir les burocràcies, sinó per innovar i garantir un futur més digne per a totes les persones, eix central de tota actuació política.