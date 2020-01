L'art de la mentida política

Aquest era el títol de l'article que el divendres 29 de novembre, al diari Levante, escrivien els Srs. Felipe Guardiola i Enrique Linde. Els seus autors feien referència a l'opuscle: El arte de la mentira política, de Jonathan Swift i John Arbuthnot. Com deien els Srs. Guardiola i Linde, Swift i Arbuthnot definien la mentida política com «l'art de fer creure al poble falsedats saludables». Com deien el Srs. Guardiola i Linde en el seu article, «en una societat política moderna integrada per ciutadans, hauríem de rebutjar la mentida política i penalitzar els seus autors», ja que «en l'actualitat a Espanya s'escolta amb freqüència que els nostres polítics menteixen». I els Srs. Linde i Guardiola posaven els exemples de la ministra d'Economia en el govern del president Rodríguez Zapatero, que durant la campanya electoral de 2012 va mentir, en dir que s'estava complint la xifra de dèficit públic acordada per la Comissió Europea, quan això era fals. O el president Felipe González que va passar del lema: «OTAN, d'entrada no», a defensar l'entrada d'Espanya a l'OTAN. O el canvi vertiginós que ha fet el president Pedro Sánchez, que de demonitzar Unides Podem, ha passat a l'abraçada amb el Sr. Iglesias. O el president Rajoy, que va prometre no apujar l'IVA i el va apujar i quan va mentir dient que no hi havia cap militant del PP condemnat per la Gürtel. O el Sr. Aznar quan digué, en relació amb l'independentisme basc, que «sense violència» es podia «parlar de tot», cosa que és mentida. I encara, quan ens va dir que a l'Iraq hi havia «armes de destrucció massives» i era mentida.

Però el cas més recent ha estat el canvi d'actitud del Ministeri de Foment pel que fa al Corredor Mediterrani, tan esperat i tan difícil de portar a terme.

El Sr. José Luis Ábalos, actual ministre en funcions de Foment, va dir que el Corredor Mediterrani estaria llest el 2021 ( Público, 27 de setembre de 2018). Davant 1.400 empresaris, directius i professionals d'Espanya, reunits a Barcelona, amb la presència del Sr. Ximo Puig, president de la Generalitat del País Valencià, el ministre Ábalos afirmà que tindríem el Corredor el 2021.

Però en la reunió a Elx, el passat 28 de novembre, el Sr. Pedro Saura, secretari d'estat d'Infraestructures del Ministeri de Foment, afirmà que Foment vol tenir acabada aquesta infraestructura tan important, el 2025 ( Levante, 28 de novembre de 2019).

Aristòtil desaprovava així: «El càstig del mentider és no ser cregut quan diu la veritat». Per això, si Foment ha dit que l'autopista AP-7 serà gratuïta a partir de l'1 de gener de 2020, serà veritat?

Nietzsche deia: «El que més em va molestar no és que m'hagis mentit, sinó que d'ací en endavant, no podré creure en tu».

Com diu Jason Stanley, «els governs sempre ens han mentit». Per això l'autor del llibre Fatxa diu que el seu deure «com a filòsof és defensar la veritat», cosa que haurien de fer també tots els polítics. Perquè com deia Jesús, «la veritat us farà lliures» (Jo 8:32).