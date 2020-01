Pensament i acció

Els principals think tanks dels Estats Units van néixer com a conseqüència de la prosperitat i el desenvolupament en els plans polític, cultural i social de país, i també de la seva rellevància creixent en l'esfera internacional. La seva funció, que era doble, consistia tant a subministrar informació al personal de l'Administració com a educar, conscienciar i sensibilitzar la població sobre els assumptes que cada un d'aquests grups defensava com a objectius primordials. Les línies d'actuació dels think tanks nord-americans són encara avui l'economia nacional i les relacions amb la resta d'estats i regions. En general, disposen d'un personal abundant i organitzen nombroses activitats. El seu finançament prové essencialment d'aportacions privades, de contractes d'investigació i d'altres encàrrecs sectorials. Gairebé tots centren bona part dels seus esforços en els mitjans de comunicació i l'entorn digital. Sense aquests col·lectius, els processos previs a les grans decisions de segle XX, sovint, llargs i complexos, haurien estat menys madurs. No obstant això, el present digital els està desbordant. La indústria 4.0 implica un canvi de paradigma estratègic per al qual no tots estan ben preparats. Han passat dècades des que van començar a forjar-i, als seus responsables, els està costant desmuntar moltes de les seves inèrcies.