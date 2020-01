Contenidors plens

Estic convençut que qui més o qui menys aquests dies de festes ha tingut dificultats per caminar per segons quines voreres de la ciutat. No pas pel seu mal estat, sinó per la quantitat de brossa i deixalles que s'hi acumulaven, ja que els contenidors de les diferents matèries estaven literalment a rebentar. O bé ja havien també literalment rebentat. És una autèntica vergonya. «És lamentable veure la gran quantitat de brutícia que hi ha al voltant dels contenidors». Són paraules de l'alcaldessa, Marta Madrenas, qui ha anunciat mà dura contra aquelles persones que llencen les escombraries quan no toca. Però el que s'hauria de fer potser, enlloc d'amenaçar sempre amb multes, sancions o mà dura, és posar més contenidors en determinats punts. Hi ha espais on hi ha molta densitat de població que no es correspon en absolut al nombre de contenidors que hi ha al carrer. D'acord que hi ha gent molt incívica i llença la brossa a deshora i en llocs incorrectes, però també és cert, i segur que molta gent s'hi ha trobat, que a determinades hores i dies es fa impossible dipositar res a dins dels contenidors. Cal revisar i fer un mapa més precís perquè segur que en més d'un carrer hi ha una gran insuficiència de contenidors. Per més multes que es posin, si falten contenidors no anirem enlloc.