Què ens està passant?

De vegades, el cinema és capaç de ser un fidel mirall de la realitat sense perdre ni un gram de la seva màgia ni del seu ritme, ni de la seva capacitat de submergir-nos en mons llunyans fent-nos creure que són propers. És el que passa amb la darrera pel·lícula del gran Clint Eastwood, que malgrat la seva avançada edat és capaç de superar-se contínuament i presentar veritables obres d'art. El darrer film d'Eastwood, Richard Jewell, no només és un retrat àcid de la malalta societat americana, sinó que reflecteix mil·limètricament com avui els mitjans de comunicació són capaços del que sigui per tal d'oferir espectacle, sense importar les conseqüències, ni si els continguts obeeixen a cap veritat, i com alguns poders tenen una tendència innata a fabricar falses veritats amb l'ajut inestimable d'aquests mateixos mitjans de comunicació.

Una mica és el que estem vivint aquí els darrers anys i, de manera més intensa, aquests darrers dies amb el trist espectacle durant la sessió d'investidura de Pedro Sánchez. Mitjans al servei d'un relat i al servei de determinades formacions polítiques que sobreviuen gràcies a aquest relat i institucions que fabriquen més relat per ajudar a enfortir aquests mateixos mitjans i les formacions polítiques que els sustenten. És a dir, un desastre de dimensions còsmiques on uns i altres perden els seus papers i la seva essència, sense que els importi gens ni mica si això afecta l'ètica, la confiança, la democràcia o la imatge de l'Estat.

Tot s'hi val, acusacions, insults, proves que no existeixen, polítics poca-vergonyes i barroers, tertulians que segueixen el dictat de qui els paga, disfressats de professionals independents, enganys a la ciutadania, judicialització sense sentit, malbaratament de recursos públics... Llàstima que Clint Eastwood s'hagi hagut d'inspirar en un cas del 1996 i no en l'actualitat espanyola, perquè realment aquí hagués trobat multiplicades per deu totes les extralimitacions que intenta explicar a la seva darrera pel·lícula. Ja es poden preparar perquè l'espectacle continuarà.