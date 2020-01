L'adeu del Nyigui-Nyogui

El tancament de la botiga Nyigui-Nyogui de Girona ha caigut com una galleda d'aigua freda a les diverses generacions de gironins que tenim un passat -o present- hippie. El local s'havia convertit en un «supervivent» tant a la plaça Mercaders com al Barri Vell, envoltat de botigues de ciclistes i bars de moda; una rara avis més dirigida al públic gironí que al turisme. El seu tancament suposa un pas més cap a la deshumanització d'una ciutat cada vegada més irreconeixible per als seus habitants, i que en els darrers anys ha vist com alguns dels seus locals més emblemàtics han abaixat les persianes i han estat substituïts per establiments clònics. El carrer de la Força ja sembla una sucursal de Carcassone; a Ballesteries les noves botigues de consum ràpid conviuen amb els pocs projectes singulars que resten dempeus, com La Carpa; i la Rambla continua amb la seva progressiva pèrdua d'identitat.

El març de 2018, l'Ajuntament va anunciar la creació d'una taula per protegir i dinamitzar els comerços singulars i emblemàtics. Al web municipal consta que es van arribar a fer tres reunions i es va fer el llistat de comerços, però la darrera acta data del 8 de juny de 2018. Des de llavors, el degoteig de tancaments ha seguit essent continu.