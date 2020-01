La nova direcció del PP, amb Pablo Casado al capdavant, ha decidit tapar la seva condició de partit delinqüent i criminal buscant enemics i fent veure que els combat amb el pit al descobert. Parlo de catalans, bascos, socialistes i Podem, a qui dispara com si fos una imprecisa metralladora d'un gànster del Chicago dels anys vint. Com més mitges veritats, per no dir falsedats propulsen, més tapen les muntanyes de casos de corrupció com la Gürtel, Púnica, Aceinsa, Castor i desenes i desenes de casos més d'espoli de diner públic. O la creació dins de l'Estat d'una policia política per destruir els seus rivals. O haver convertit Catalunya en un autèntic camp de batalla i propagat l'odi contra el català de qualsevol condició ideològica.

En una situació normal, el PP hauria de ser un partit en procés de liquidació però en canvi encara té una monstruosa força demoscòpica que algun dia li pot permetre liderar de nou una coalició de dretes per assaltar el govern central. O per estar governant actualment grans ajuntaments i importants autonomies.

El PP, amb els seus cadells d'ultradreta encara més radicalitzats –Vox i Cs–, i amb el concurs d'una maquinària mediàtica televisiva interessada en l'escàndol com a aliment d'audiències i d'una cúpula judicial designada per ells, ha convertit l'atmosfera comuna d'Espanya en quelcom insuportable i agressiu. El partit fundat per l'exministre del dictador Franco, Manuel Fraga, i catapultat al govern per José María Aznar, un home que va portar Espanya a una guerra il·legal, s'ha convertit en la màquina de l'odi.

La clau l'ha donat aquests dies Pablo Iglesias, el líder de Podem, quan ha parlat de la vergonya que li produeix que la justícia europea hagi esmenat l'espanyola. Però Jéssica Albiach anava ahir més enllà en denunciar que la cúpula judicial espanyola està controlada pels poders conservadors. El PP condemnat per jutges professionals i independents, té en canvi els seus jutges a dalt de tot d'aquest poder per defensar el model d'estat del PP i per mantenir viu encara aquest partit.

El govern d'esquerres té un greu problema de subsistència si no és capaç de treure de la cúpula judicial els soldats de l'Espanya ultraconservadora.