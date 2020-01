La presó, una puta merda

Urgeix treure Junqueras de la presó. Aquell Junqueras que es lamentava que les autoritats penitenciàries no el deixaven assistir a missa ha desaparegut. Al seu lloc hi ha un reclús que quan un periodista li fa una pregunta que no li agrada respon amb «i una puta merda!». I això que la pregunta era tan de calaix com si no van enganyar els votants. Preguntar això a un dels líders de la Republiqueta que havia de néixer després de 18 mesos, a un dels que asseguraven que Europa es delia per bressolar entre els seus braços el nou estat català, potser és sobrer perquè tots en coneixem la resposta, però en Junqueras hauria de guardar les formes. Entre el Papa colpejant la mà de turistes japoneses i en Junqueras responent «i una puta merda!» acabarem per no creure'ns que el cristianisme és amor. En només dos anyets entre reixes, en Junqueras s'ha transformat, estic segur que ja s'ha tatuat «Amor de madre» a l'avantbraç. Cal deixar-lo en llibertat abans no comenci a fumar crac i a enxampar els presos jovenets a les dutxes.

No sé amb quins ànims altres periodistes s'atreviran d'aquí endavant a anar a entrevistar un reu que va pel camí d'acabar a la galeria dels més perillosos.

- Bon dia, senyor Junqueras.

- Què passa, bro?

Reconec que no ha de ser fàcil mantenir-se serè, quan en Puigdemont surt per la seva TV3 i assegura que la presó val la pena perquè és una forma de lluitar per la llibertat. Curiosa forma de lluitar per la llibertat, aquesta de començar a cometre delictes sense parar, fins que et tanquen en una cel·la i deixes de ser lliure. I tanmateix, si en Puigdemont considera que dur una vida regalada i sense treballar és un exili, és normal que cregui que estar tancat a la presó és una forma de lluitar per la llibertat. Un home que fuig com una gallina i es despatxa cridant «no tenim por!», té permís per caure en totes les contradiccions que vulgui.

El que hauria de fer el Vivales, abans en Junqueras no caigui del tot a l'abisme i acabi menjant amb els dits és trucar-li. Que el líder republicà escolti la veu femenina i inconfusible de l'expresident, assegurant que la presó ennobleix, dignifica i ens farà lliures.

- I una puta merda!