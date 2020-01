La innocència del menor Trapero

No s'ha parat prou atenció a un moment de la declaració de l'exmajor i ara menor Trapero, quan va explicar que la policia va trobar gent fent activitats lúdiques i festives als col·legis la nit abans de l'1-O, però no van entendre que fossin activitats preparatòries del referèndum. El menor Trapero no podia ni imaginar-se que tota aquella gent que –empesa pels polítics i per organitzacions parapolítiques– feia dies que es conjurava per anar als col·legis a «defensar les urnes», estigués a les escoles per aquest motiu, que ja se sap que la gent diu moltes mentides. Jo sí que ho sabia, jo sabia perfectament que portar nens i avis als col·legis era part de la trama votacional. Però és clar, jo no disposo dels sofisticats serveis d'informació que tenia al seu abast el menor Trapero, que li devien dir que res no tenien a veure aquelles persones amb el referèndum. És normal que el cap de la policia se'n refiï més dels seus agents que de mi. Segur que en Trapero tenia constància que el fet d'obrir totes les escoles, justament la nit anterior al referèndum il·legal, res no tenia a veure amb aquest referèndum. Ell sabia que tot era una casualitat. A qui se li podia acudir relacionar els dos fets?

Només els profans en la matèria, com jo, estàvem segurs que es tractava d'una estratagema per mantenir els col·legis oberts i poder votar l'endemà. Per això som profans, perquè tenim pensaments simples. No així en Trapero, home tan preparat però també de tan bona fe, que va creure que aquella nit era ideal per fer xocolatades, jocs infantils i tornejos de rol a tots els col·legis catalans, creença que de ben segur li van confirmar els seus serveis d'intel·ligència. Fins i tot es devia sumar a alguna d'aquestes activitats, per demostrar que el cap de la policia també ha sigut nen i és capaç de cantar una rondalla amb els petits, mentre les mames i papes acaben de preparar la xocolata desfeta que els ajudarà a passar la nit desperts. Qui més qui menys, tots alguna vegada hem passat la nit en vetlla en una escola, just el dia abans que s'hi celebri un referèndum il·legal, sense que això signifiqui que hi hagi una relació de causalitat entre els dos fets.

Val a dir que no en totes les apreciacions, els profans i la policia mantenim opinions diferents. Per exemple, els que mai no hem vestit uniforme de policia ni de cap tipus, també consideràvem «barbaritats» les accions que cometia el govern aquells dies tan divertits d'octubre de 2017, i en això coincidíem amb el menor Trapero, segons ha declarat també. En quedi constància per demostrar que algunes coses són tan evidents que no cal ser policia per saber que són dignes d'ases catalans com els que ens governaven.

Caps de policia com en Trapero fan més feliç un país. La innocència té injusta mala premsa entre les forces de seguretat, però millor aniríem si els Mossos encara estiguessin al càrrec del menor Trapero.

– Menor Trapero: són les dues de la matinada i hem detectat quatre individus amb una llança tèrmica a la sucursal del BBVA. Procedim a detenir-los?

– Per què, pobrets? Què et fa pensar que vulguin rebentar la caixa forta? No tenen dret els joves a entrar als bancs a fer actes lúdics amb llances tèrmiques? Deixeu-los tranquils. La vida és meravellosa.

Quanta innocència, per ocultar culpabilitat.