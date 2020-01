El 2% d'una revolució

Mark Twain va néixer en un llogaret «gairebé invisible» de Missouri, anomenat curiosament Florida, però l'escriptor ho narra millor. «El poble comptava amb cent habitants, de manera que vaig augmentar la població en un u per cent. És més del que molts dels grans personatges històrics podrien fer per una ciutat». El Govern d'Espanya ha superat l'impacte percentual del gran autor satíric, amb Pedro Sánchez en el paper de Tom Sawyer i Pablo Iglesias interpretant Huckleberry Finn.



El consell de ministres va apujar les pensions un 0,9 per cent en la reunió inaugural, gairebé un Mark Twain. A la segona volta, els salaris dels funcionaris es van elevar un dos per cent, i van doblar la influència de l'escriptor. No és del tot just calibrar si els dos augments són suficients en si mateixos, sembla més vàlid contrastar si haguessin estat implementats per un Govern d'un altre color.



Al marge de la fumera circumdant, el Govern es mesura fins a la data per les pujades de les pensions i els sous públics. En temps de regatejos parlamentaris, ha ofert un 2% de revolució, o la revolució del 2%. Aquest gir sembla insignificant però, traslladat a altres àrees, modificaria la realitat fins a deixar-la irreconeixible. En el succés recent que més ha commogut l'opinió pública, una planxa metàl·lica va volar tres quilòmetres a Tarragona abans de matar un veí a casa seva. Modificant en un 2% la trajectòria o la velocitat del gegantí projectil, la mort no s'hauria produït.



La modificació d'un 2% en les lleis còsmiques col·lapsaria immediatament l'Univers, els més pessimistes poden extrapolar el dany per a Espanya del sisme assajat per la Coalició Progressista. Els que es pregunten en contra de Kennedy què pot fer aquest Govern per ells, han de recordar que un 2% suposaria atorgar un any i mig suplementari de vida a cada espanyol. L'encerten els que consideren pàl·lids els èxits de Sánchez, enfront de les expectatives creades? No necessàriament, perquè si bé Simon Schama estableix a Ciudadanos que «demanar l'impossible és una bona definició d'una revolució», l'impossible es desencadena molt abans d'arribar al cent per cent. Les grans mobilitzacions clàssiques impliquen alteracions entre el deu i el quinze per cent.



El sector pragmàtic fingeix estar més preocupat pel cost del Govern que pel seu impacte o popularitat. És una inquietud protectora, perquè la despesa social la paguen sempre les classes mitjanes, les úniques mamelles a munyir amb un flux suficient. El 2% de revolució es dispara a milers de milions d'euros, en contemplar el seu impacte col·lectiu. No és desgavellat preguntar-se si els revolucionaris del matrimoni de conveniència entre PSOE i Podem estan llençant els diners, en disseminar-los en quantitats que no satisfan ni els perceptors ni els abonadors.



Per fortuna, els economistes Emmanuel Saez i Gabriel Zucman argumenten amb convicció a El triunfo de la injusticia que «els pobres consumeixen tots els seus ingressos, mentre que els rics estalvien una petita part i els ultrarics ho estalvien gairebé tot (intenti gastar mil milions d'euros en un any)». A més, una part substancial de diners no consumits es trasllada a destinacions exòtiques, amb nul benefici per a la població del país d'origen. Per aquest motiu els autors conclouen que «un euro és més valuós en mans d'un pobre que de Bill Gates», encara que és probable que els magnats de Silicon Valley disputin aquesta assignació fins a l'últim euro.



A l'endemà que els ciutadans afortunats ingressin en compte el 2% de revolució, els milers de milions d'euros es canalitzen cap a les estructures empresarials dels que es pronuncien amb més hostilitat contra aquests percentatges. El cicle funciona amb l'exactitud d'un procés metabòlic, tant de bo que la injecció de liquiditat al consum econòmic reproduís el seu èxit en l'àrea política, que la majoria circumscriu a Catalunya.



És dubtós que Esquerra es conformi amb un 2% de revolució, o que el Govern estigui disposat a assolir el mateix percentatge de cessions davant de l'independentisme que davant els pensionistes i funcionaris, catalans o no. No obstant això, almenys parlen, Rajoy havia vedat fins l'ús de la paraula. En la síntesi d' Egon Bahr, el càustic enviat de Willy Brandt per desenvolupar la seva Ostpolitik mirant cap a l'Alemanya Oriental, «abans no teníem relacions, ara almenys tenim una mala relació». En rebaixar notablement les seves aspiracions, Iglesias i Sánchez segueixen l'exemple de Mark Twain, buscar propòsit modest per garantir-se el compliment de l'objectiu, fins i tot amb escreix. Per això l'escriptor va escollir no néixer a Nova York, a l'inrevés que tanta gent.