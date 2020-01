Gloria ens ha deixat un panorama desolador; no només a Girona, sinó arreu dels Països Catalans ?València, la Catalunya Nord i les Illes incloses. Però també «han rebut» Andalusia i molts altres llocs, així que podem descartar que hagi estat una «venjança divina» dels Déus per castigar l'independentisme. Quin descans! Ara bé, sembla que no podem descartar «venjança» del tot com a motiu. Hi ha qui diu que és el planeta, que ens diu que està fart que el maltractem.

Quan hem d'afrontar aquests fenòmens meteorològics adversos, els primers a posar-se les botes són els mitjans de comunicació. Bàsicament ho fan per dos motius: el primer (vull creure que segueix essent el primer) és informar, que és la seva obligació, i el segon (penso) és augmentar el nombre d'espectadors, oients o lectors, és a dir guanyar diners, tot i que aquí hauríem d'entrar a valorar si en un temps en què la majoria de la població (sobretot els més joves) s'autosubministren amb informació treta de les xarxes socials, encara és possible guanyar diners amb els mitjans (injustament anomenats) «tradicionals». Personalment, opino que la davallada del consum de la informació elaborada amb rigor i professionalitat és només temporal. Qui de nosaltres no ha reenviat algun tuit o whatsApp amb continguts completament inventats? Al final, no només ens hi juguem el nostre coneixement, sinó la nostra credibilitat, que és pitjor. Per això, estic convençut que el periodisme «de veritat» s'acabarà imposant, sempre que no s'assembli al de la caverna mediàtica espanyola, un model encara pitjor que el de Facebook o Instagram, perquè és profundament corrupte i està al servei del poder. Del que ja no estic tan segur és del que passarà amb els formats, és a dir els diaris, els telenotícies o els informatius de ràdio.

Però tornem als aiguats. «Negacionistes», ens diuen als que pensem que no val que ecologistes i mitjans de comunicació insisteixin a assenyalar-nos com a únics culpables del canvi climàtic als idiotes que caminem per la terra sobre dues potes. Fa molts anys que separo acuradament la brossa, que baixo a Barcelona en tren, que he pres «consciència» de la necessitat de preservar el medi. I som molts, moltíssims. Però també penso que la terra no fa cercles al voltant del sol. Fa el·lipsis i això i d'altres canvis causats per l'univers en què no podem influir també hi juguen. I si no, que m'expliquin qui va causar les èpoques glacials. I qui ha tancat el forat d'ozó que fa uns anys obligava milions de persones a no sortir de casa? És clar que hem de fer tot el que puguem per preservar el planeta. Però si ho fem de bon rotllo, en lloc d'haver d'aguantar tota la mala llet de la Greta Thunberg, molt millor, no?