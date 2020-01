Es busca un àngel de la guarda a Girona

Aquesta és la carta que en Juan Sala Vallés ha adreçat a Diari de Girona:

«El passat 5 de gener, a les 13.45 h., aproximadament, vaig patir un atac de cor al carrer Santa Clara, entre el pont de Pedra i l'avinguda Sant Francesc, de Girona. Si avui escric aquestes paraules, però, és gràcies al conjunt de professionals que em van atendre ràpidament i diligentment i em van retornar a la vida.

En primer lloc, voldria destacar una doctora que per sort es trobava allà mateix i que va aconseguir fer-me una reanimació d'urgència. Malauradament no sé el seu nom, però des d'aquell dia a casa nostra la coneixem com l'àngel de la guarda. De tot cor, si estàs llegint aquestes paraules, o algú sap qui pot ser, m'agradaria molt conèixer-la, donar-li les gràcies i fer-li una forta abraçada.

També voldria agrair l'atenció immediata dels voluntaris de Protecció Civil de Girona, i, en especial, del Sr. Xavier Rovira, que va portar el desfibril·lador de plaça Catalunya. Així mateix, voldria agrair la professionalitat de l'agent 10244 de la Policia municipal de Girona, així com la ràpida intervenció dels SEM 5797 i 5601, que van poder estabilitzar-me i traslladar-me a l'hospital Josep Trueta, on vaig ser intervingut. Moltes gràcies a tots els doctors i doctores de l'equip de Cardiologia i als equips d'infermeria de l'UCO per la seva gran professionalitat i el tracte excel·lent.

Moltes vegades ens queixem del funcionament dels serveis públics, però quan passa una cosa així, i veus els grans professionals que tenim al nostre país, crec que és de justícia reconèixer-ho i donar-los les gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes i una forta abraçada.

PD: M'agradaria poder conèixer i poder abraçar el meu «àngel de la guarda», la doctora que em va atendre d'urgència al carrer Santa Clara en el moment de l'atac. Si algú sap qui pot ser, li agrairia que li fes saber.»

