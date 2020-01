Glòria al riu

Han estat un dies que s'han fet molt llargs. Costa recordar un episodi de tempesta que s'hagi allargat tant en el temps i que hagi tingut la intensitat i l'abast territorial que ens ha deixat el temporal Gloria.



Durant gairebé la setmana que ha durat el temporal, no només hi ha hagut diferents fases sinó que hi han intervingut tots els elements meteorològics possibles: pluja, vent i neu. I ha afectat zones tan dispars com la línia costanera, l'interior, la zona de muntanya i els entorns de les rutes fluvials. Per a o per b, bona part de la demarcació ha patit les conseqüències del temporal Gloria.



No podem dir que no estàvem avisats. Totes les prediccions avisaven de la magnitud de la tempesta, però és difícil veure'n les conseqüències de manera preventiva.



Ha estat també rellevant la seqüència del temporal. Tot va començar amb una important llevantada que es va emportar bona part de les platges de la Costa Brava, molts passejos marítims i va causar molts desperfectes que seran complicats de resoldre abans de la temporada d'estiu. Tot i que pel que ens hi va a tots, no tinc cap dubte que per Setmana Santa el front marítim estarà endreçat.



Paral·lelament a la llevantada per mar, va començar a nevar a l'interior, de cotes altes fins a cotes baixes, cosa que va provocar incidències en alguns llocs molt concrets com a l'Eix Tranversal i l'AP-7 al seu pas per la Jonquera. Un tancament de l'autopista que va tenir una enorme incidència al trànsit a principis de setmana.



Per si això no fos prou, la nevada va provocar desperfectes a la línia de la MAT i una torre va caure a l'alçada de Sant Hilari Sacalm, cosa que va provocar que molts municipis estiguessin sense llum en el primer dia de l'episodi. Aquest inici ja va suposar anul·lació d'activitat, de transports i de classes. Va ser un dia molt complicat en la mobilitat.



La segona fase del temporal s'inicia amb l'arribada de les pluges. Unes pluges que no van ser intenses però que van ser constants durant tres dies i que en zones concretes van ser especialment fortes. Sobretot, a la capçalera dels rius.



A mida que les hores passaven, els cabals dels rius augmentaven fins al punt de sortir de la llera en molts punts. Rius com l'Onyar, la Tordera o el Fluvià van tenir cabals que feia anys que no es veien i això va provocar destrosses en molts punts de les comarques gironines.



El possible desbordament d'aquests rius va suposar l'anul·lació de les classes a gairebé tota la demarcació durant dos dies, amb els problemes que això suposa.



L'episodi final es va viure el dijous i el divendres i tenia un únic protagonista principal: el riu Ter i un de secundari, el pantà de Susqueda.



I és que el dijous, davant l'acumulació d'aigua al pantà i l'arribada dels rius plens, es va veure clar que Susqueda no podria retenir l'aigua i que aquesta sobreeixiria provocant un cabal molt superior al que pot absorbir el Ter en poques hores.



Les conseqüències ja les sabem: confinament de pobles, desperfectes a equipaments i cultius i pobles del Baix Ter, aïllats.



Els costos econòmics han estat molt alts i la gestió de la crisi prou bona si exceptuem l'episodi de Susqueda. Crec que sabent la previsió ?que va clavar les dades? es podia haver evitat el darrer episodi de dijous i divendres que va provocar molts desperfectes materials a Girona i els pobles del Baix Ter.



Cal que l'ACA estudiï molt bé les decisions que es van prendre i apendre'n les lliçons oportunes.



Si alguna cosa ha suposat aquest episodi de temporal, si d'alguna cosa ens pot servir el Gloria, ha de ser per tornar la mirada als nostres rius, una mirada que no s'hauria d'haver perdut mai. La natura sovint ens recorda el que és verdaderament important, encara que sigui de manera traumàtica.



No hem donat als rius la importància que es mereixen. Només els veiem com a proveïdors d'aigua de boca i de rec i els exprimim fins al punt de gairebé assecar-los amb cabals irrisoris que fan que difícilment puguem anomenar riu al fil d'aigua que recorre el perfil per on avança.



I és per això que amb el focus del temporal Gloria és un bon moment per recordar la situació real del riu Ter. I la productora InBlueFilms ho està fent a través del documental El Ter al límit, on s'analitza la situació actual del riu, i com se l'ha explotat durant dècades fins arribar a la situació actual. Un documental molt necessari que es va preestrenar el passat quinze de gener a Girona i que necessita suport econòmic per poder finalitzar-lo. És per això que hi ha obert un crowdfunding per a tothom que vulgui col·laborar a posar veu al riu.



Més enllà de la recuperació d'allò que s'ha fet malbé i d'aprendre alguna lliçó de l'episodi, el pas del Gloria ha de servir per tornar a mirar els rius, entendre que han de ser rius de veritat i que articulen el nostre territori i que sense rius de veritat les conseqüències sempre seran majors davant de possibles episodis venidors. Esperem que algú en prengui nota.