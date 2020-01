La moneda de l'ACA

Decidir si calia desembassar dies abans el pantà de Susqueda davant les previsions de la tempesta Gloria era complicat, i les dues opcions tenien riscos. Si l'ACA obria comportes de forma preventiva i al final no es produïen les precipitacions anunciades, es plantejava la possibilitat d'una sequera estival que afectaria l'àrea metropolitana de Barcelona. I el resultat de no obrir-les ja s'ha vist: inundacions i danys materials al llarg del cabal del Ter a les comarques gironines, però molt especialment al Baix Ter. Davant d'aquesta conjuntura, i tenint en compte els riscos que assumia en cada cas, la decisió va ser clara: assegurar el subministrament a Barcelona. Sorpresa. Cada cop que l'ACA pren una decisió, és com si llancés una moneda a l'aire i sempre caigués pel costat de Barcelona. És exactament el que succeeix quan incompleix el cabal ecològic del Ter per transvasar-lo a Barcelona, com no es cansa de denunciar la plataforma Aigua és Vida. Com si les queixes d'agricultors, ramaders i veïns dels pobles de la conca del Ter importessin menys que els possibles barcelonins emprenyats a l'estiu. Per tant, és hora de trobar, definitivament, una solució per garantir l'abastament d'aigua a l'àrea metropolitana sense generar greuges comparatius amb la resta del territori.