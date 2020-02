L'oblit del Trueta

Tinc la impressió que la consellera de Salut, Alba Vergés, està més contenta que un gínjol. Si Quim Torra compleix la promesa de convocar eleccions tan bon punt s'hagin aprovat els Pressupostos, que està per veure, és molt probable que no hagi de decidir la ubicació del nou hospital Josep Trueta. Si és així, s'haurà tret un pes del damunt. Vergés va entrar a Salut de rebot i, com que no té criteri, queda sepultada pels dubtes.

De moment, el Govern català ha incomplert un mandat del Parlament. No és nou. Des de fa uns anys, la Generalitat exigeix complir aquells mandats del Parlament per als quals manca de competències i incompleix els que li pertoquen. La Cambra catalana va aprovar el passat 6 de desembre una proposta de resolució que instava el Govern a incloure als pressupostos de 2020 una partida per iniciar el projecte de construcció del nou Trueta als terrenys de Domeny que proposa l'Ajuntament de Girona. Doncs res. Ni partida pressupostària. Ni als terrenys de Domeny. Ni tampoc als de Salt. La urgència de tenir un hospital ja va més enllà de la seva ubicació, essent també aquest un tema important.

Cap sorpresa, tot sigui dit. El temps ha volgut que la decisió de construir un nou Trueta hagi coincidit amb els dos pitjors consellers de Salut de la història: Toni Comín i Alba Vergés. Dos desconeixedors de l'àmbit sanitari. Dues persones sense criteri per prendre decisions importants. I, per arrodonir-ho, ambdós han accedit al càrrec de la mà d'ERC, l'únic partit que va votar en contra de la resolució del Parlament. Bé, tampoc cal focalitzar-ho en un partit. Un exalcalde de Girona, Carles Puigdemont (JxCAT), va presidir (o malpresidir) dos anys la Generalitat i no va fer ni un pas per impulsar el nou Trueta. Puigdemont, a diferència de Marta Madrenas, no va moure mai un dit pel nou Trueta; ni quan estava a l'oposició, ni quan era alcalde, ni quan va accedir digitalment a la presidència de la Generalitat, de la mà d'Artur Mas i la CUP.

I mentre aquí discutim si és mascle o femella, facilitant la inacció de la Conselleria de Salut, a Tarragona està previst que el mes d'abril tinguin enllestit el projecte executiu de la primera fase del nou hospital Joan XXIII per substituir l'actual, inaugurat l'any 1967; és a dir onze anys més tard que el Trueta, que funciona des de 1956. Pot acabar passant com amb la variant de la Bisbal. Després d'anys de discutir si l'opció nord o l'opció sud, va arribar la crisi, i es va esvair. Mai més se n'ha parlat. La diferència és que circular més lentament per una carretera no és el mateix que preservar la nostra salut.