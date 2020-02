Estructures de Turull

Tenen ganes d'entrar a la presó. Un es planteja violar la Constitució, l'Estatut o el veí del cinquè, el que sigui, per gaudir d'aquesta estada a les presons catalanes que permet a en Junqueras engreixar-se un parell de quintars o a en Jordi Turull passejar-se per les galeries amb americana i no amb pijama de ratlles, com correspondria.

En Jordi Turull és una barreja de Rompetechos i una formiga d' Antz, o sigui que no passa de ser un personatge entre la historieta i el film d'animació. De manera que quan en el publireportatge que TV3 li va organitzar assegurava que la Generalitat ja té fetes les estructures d'Estat, ens l'hem de prendre amb la mateixa seriositat amb què ens preníem el personatge de Francisco Ibáñez quan confonia una biga amb un escuradents.

Si per «estructura d'estat» el pres de l'americana es refereix al sou que cobren els dirigents catalans, se li ha de donar la raó, perquè a final de mes s'emporten tots a casa uns emoluments dignes de qualsevol estat de la UE, fins i tot força més alts que els de la majoria. I si per «estructura d'estat» es refereix a anar reduint les despeses destinades a sanitat, educació i serveis socials, com fan els estats més salvatgement lliberals, també s'haurà d'admetre que Catalunya està fent els deures. O potser amb «estructura d'Estat» feia referència a tenir uns mitjans públics de comunicació capaços d'entrar a les presons a entrevistar delinqüents condemnats en ferm com si fossin un exemple per a la societat. Tot i que m'estranyaria que en tot el món hi hagués un exemple similar, no és descartable que en Turull cregui que sí, que als estats civilitzats ocorren aquestes coses. Potser ha vist algun capítol d' Encarcelados i li ha agradat assemblar-se al turista espanyol que visita Colòmbia i al qual enganyen per passar per la frontera mig quilo de coca. Al cap i a la fi, al pobre Turull també el van enganyar enviant-lo el dilluns a treballar mentre qui li va dir fugia, així que és natural que s'hi senti identificat.

Totes aquestes estructures d'Estat existeixen, però cap altra. I que en Turull digui el contrari per TV3 té la mateixa importància que en Rompetechos dient « Oiga, señor guardia» a una boca d'incendis.