Venjar una frustració

L'any 1997, un anònim agent dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i els seus companys Pilar Frias, Josep Ramon Porta, Josep Anton Domínguez i Xavier Pastor, rebien un reconeixement públic del director general de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, per haver participat en una important operació contra el tràfic de drogues a la Plantera de Blanes, un barri en aquell moment molt preocupat per la situació.

En aquella època cada èxit dels Mossos d'Esquadra inflamava els comandaments de la que fins aleshores havia estat la totpoderosa i temuda Guàrdia Civil. Les coincidències a vegades són sorprenents. Aquell mateix any, des de la caserna de la benemèrita, també de Blanes, es filtrava un memoràndum intern que explica a la perfecció la ràbia i frustració que els va generar el desplegament dels Mossos com a policia integral de Catalunya. El memoràndum, que va provocar un gran escàndol, informava a les casernes que el seu comandant a la província de Girona –un antic agent del Cesid– consideraria «un espia i un renegat» qualsevol guàrdia que es passés als Mossos d'Esquadra. En aquell moment s'estava en ple desplegament de la policia catalana i Jordi Pujol va oferir als guàrdies canviar de cos si volien quedar-se a Catalunya. Aquell comandant, el tinent-coronel Hilario Pérez-Hervada, era conegut pels seus subordinats amb diversos àlies: El Camello, pel pin d'un camell que duia a la solapa record de la seva estada a la policia del Sàhara; o El Cuatrero o Tiranosaurus, per les seves formes despòtiques. El memoràndum intern descrivia «la rabieta» que havia agafat aquest militar després de saber que algunes dones de guàrdies civils de trànsit s'havien reunit amb el delegat de la Generalitat a Girona per parlar del tema. En el document també es demanava a les casernes que no es facilités informació als Mossos. Posteriorment es van filtrar documents que demostraven que Pérez-Hervada també havia ordenat espiar ERC, però això és una altra història.

Han passat 23 anys des que l'agent d'investigació Trapero participava dels primers èxits d'uns Mossos que va sublimar –a efectes de l'opinió pública– i ja com a major, amb els atemptats de Barcelona i Cambrils de 2017. Èxits insuportables per a bona part d'una benemèrita que ho van guardar dins com un virus latent fins que l'han pogut activar amb tota la fúria i amb la cúpula de la judicatura com a aliada, per donar un cop fortíssim als Mossos.