Puigdemont i els cops d'estat

Carles Puigdemont, ignoro si voluntàriament o involuntària, continua instal·lat en un món imaginari. Aquesta setmana ha exigit a l'Estat espanyol que «demani perdó» (sic) pel «cop d'estat» en l'aplicació de l'article 155. Últimament, es parla de «cops d'estat» amb molta lleugeresa. També Jordi Turull, quan encara era un polític d'ordre, va qualificar de «cop d'estat» la mobilització del 15-M de 2011 davant el Parlament de Catalunya. En el cas de Puigdemont, és comprensible que hagi de recórrer a les falsedats i les hipèrboles. És una qüestió de supervivència personal per no caure en l'oblit de la inhòspita Brussel·les. Al final, el problema no és el que diguin Puigdemont o Turull, sinó que s'ho empassin fil per randa centenars de milers de catalans.

Puigdemont, també voluntàriament o involuntària, confon el significat de cop d'estat. Des dels fets d'octubre de 2017, s'ha parlat molt del jurista i filòsof austríac Hans Kelsen, considerat un dels grans teòrics del constitucionalisme modern. Segons Kelsen un cop d'estat es dona quan «l'ordenament jurídic d'una comunitat és anul·lat i substituït de forma il·legítima per un nou ordre». I precisava que equival a «tota modificació, canvi o substitució de la Constitució que no es produeix seguint el que disposa la Constitució en vigor». És el que va succeir a Catalunya els fatídics dies 6 i 7 de setembre de 2017 quan la majoria independentista al Parlament català va aprovar l'anomenada Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, que, vulnerant totes les vies reglamentàries, deixava sense efecte a Catalunya la Constitució i l'Estatut. També és cert que molts experts creuen que el cop d'estat no es va executar, perquè els propòsits van quedar en un intent, per no haver anat més enllà de la votació parlamentària i mancar de conseqüències jurídiques. Però l'intent hi era.

Puigdemont hauria de saber que subvertir l'ordre constitucional (ple del Parlament del 6/7 de setembre de 2017) és il·legal en una societat democràtica i que aplicar l'article 155 de la Constitució, quan «una comunitat autònoma no compleix les obligacions constitucionals», és perfectament legal. No costa tant d'entendre, fins i tot per a Puigdemont.