Un espot netejaculs

Quan a en Santiago Espot algú li hagi de canviar el bolquer, netejar-li el cul i endollar-li la sonda que li permetrà desembossar la bufeta, i no sembla que per a tot això hagi de passar gaire temps, segurament no li importarà que, qui ho fa, li parli en castellà. Mentrestant, sí. Mentre a ell encara no li toca, es permet criticar que les cuidadores de les residències parlin castellà amb les àvies. Potser a l'Espot no se li ha acudit que els catalans vivim tan bé que, primer, és absurd que algú ens vulgui embarcar en revolucions, com ha quedat palès. I segon, que destinem a aquestes feines brutes i mal pagades sobretot a les immigrants, les quals prou feina tenen a sobreviure entre merda i pixats com per, quan tenen una estona lliure, anar a classes de català perquè un senyoret de la Catalunya profunda no es faci l'ofès.

El president de Catalunya Acció reclama que «les nostres àvies puguin morir-se en català», que és una manera fina de reclamar que es morin d'una punyetera vegada. No reclama que siguin ateses en català, no, sinó que es morin en aquesta llengua. No sé què té l'Espot contra les àvies, però les que jo conec no volen morir-se, ni en català ni en castellà. Si alguna cosa volen, és que no vingui un senyoret que no les coneix de res a dir-los en quina llengua han de parlar les úniques persones que encara es preocupen per elles.

Si l'Espot vol que les àvies catalanes siguin ateses en català, ho té fàcil, només ha de deixar de fer el pallasso per les xarxes socials i dedicar-se a tasques més profitoses, com ara netejar els pixats a les iaies, banyar-les, vestir-les i dur-les a passeig. Això sí que seria una Catalunya Acció, i no prometre una independència impossible. No sé si les àvies agrairan que un coi de pijo els posi les mans a sobre només perquè parla català, ho dubto, però quan qualifico aquestes tasques de «més profitoses» ho faig des del punt de vista dels catalans en general, que mentre estigui enfeinat en un geriàtric ens estalviarem les burrades habituals de l'Espot.

M'agradaria veure'l, amb el seu aire de superioritat i el seu pentinat ancorat als 80, netejant el cul d'una senyora de 93 anys, per poder-li dir que millori l'accent, que la pobra àvia té tot el dret de ser atesa en un català normal, i no en un català de pijo.