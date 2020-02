Insults a Montilivi

Dissabte passat vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar un grup de nens d'11 i 12 anys a Montilivi gràcies a «La Grada suma», una iniciativa del Consell Esportiu del Gironès que fomenta els valors de l'esport des de la graderia. Clubs com el Girona hi col·laboren cedint seients al camp per a escolars i les seves famílies.

La ubicació dels alumnes, just al costat de l'afició rival, no va propiciar el millor ambient per a l'èxit de la iniciativa. Una petita part de l'afició de l'Osca estava formada per joves passats de voltes que van acabar insultant greument la mainada. I tot perquè algun pare havia demanat que retiressin una pancarta que impedia la visió del camp per part d'alguns nens. Cap membre de la seguretat del club (molt diligent a l'hora de fer retirar les banderes que tapaven els cartells publicitaris) no va fer res perquè s'expulsés aquells energúmens del camp ja a la primera part. Molts minuts després, ja a les acaballes del partit, nous insults a una part de l'afició del Girona van acabar provocant la intervenció de la seguretat privada i dels Mossos d'Esquadra.

El món del futbol està farcit de protocols, reglaments i comissions antiviolència. Però per acabar amb la violència més bàsica, la verbal, cal que la implicació dels clubs sigui real.