Una ciutat per als vianants

Eliminar els vehicles de la plaça Catalunya de Girona i convertir-la en un espai per a vianants no només és una proposta necessària, sinó que pot servir com a punt de partida per a un pla molt més ambiciós que realment serveixi per pacificar el trànsit al centre de la ciutat. Per això, crec que més que sospesar «pros i contres», com defensa JxCat, el que s'ha de fer és buscar solucions a qüestions com la càrrega i descàrrega o l'accés al Barri Vell. Tot i que, si es vol pensar bé, la proposta no es podrà desenvolupar durant aquest 2020 com demana ERC, espero que no sigui d'aquells projectes, com tants d'altres, que queden en un calaix.

Però reduir la circulació de vehicles privats al centre de Girona ha de ser un pla més ambiciós. Bé, el primer que s'ha d'aconseguir és que les restriccions funcionin allà on ja estan imposades, ja que els veïns del Barri Vell alerten que s'hi «colen» més vehicles del compte tot i la càmera. A partir d'aquí, traçar un pla sobre quines àrees es peatonalitzen -tant al centre com a la resta de la ciutat- i, sobretot, quines alternatives es donen tant als gironins com als milers de persones que venen cada dia a treballar a Girona. Un transport públic decent ha de ser un primer pas imprescindible, així com més carrils bici i aparcaments dissuasius.