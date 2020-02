la incineradora de Trapero

No sé qui va ordenar enviar a la incineradora una furgoneta de Mossos carregada fins als pirulus de documentació i possiblement no ho sabrem mai. Però la decisió serà clau per als responsables del cos que estan essent jutjats a l'Audiència Nacional perquè el que contenia aquell vehicle revela quin va ser el paper de la policia catalana durant les setmanes més crítiques del procés i especialment l'1 d'octubre de 2017. Si menys no, poden arribar a generar dubtes entre aquells no hiperventilats que creien en les explicacions del major i els seus subordinats. Ningú fa gaire cas d'aquest judici perquè no té un component tan polític com el del Suprem, no afecta tanta gent, es tracta d'un afer molt més concret –jutja només l'actuació policial– i molt del que s'hi diu ja s'havia vist abans. El judici resulta ser més interessant i molt menys estressant i permet conèixer detalls que fins ara havien passat desapercebuts. Per això, en seguir-lo aquesta setmana m'he adonat que Josep Lluís Trapero i la resta d'antics responsables dels Mossos poden quedar atrapats per la decisió que va prendre un membre del cos d'enviar la furgoneta a la incineradora. Potser hauria estat més prudent passar els papers per la trituradora. Hauria costat més temps, però menys maldecaps.