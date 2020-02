En Forn ja té feina

En Jaume Roures sabrà el que fa, contractant com a assessor legal un senyor que, per anar d'espavilat, va ser condemnat a deu anys i mig de presó. Qualsevol dia contracta en Junqueras com a dietista o crea el Premi Puigdemont al valor i l'honradesa. Aquests milionaris ja ho tenen, que són una mica excèntrics. Els diners són seus, i si els vol llençar, no seré jo qui li ho retregui, tot i que estic segur que es tracta d'una inversió que li haurà de donar beneficis a no gaire tardar. A Catalunya, un impecable full de serveis en favor del llacisme encara compta, a l'hora de fer tractes amb l'Administració.

Jo, que de milionari no en tinc res, a en Joaquim Forn no el contractaria ni d'eunuc, i no serà que el seu aspecte de manso no el faci mereixedor de feina tan descansada alhora que plaent a la vista. Segur que si en Roures tingués un harem, l'hauria col·locat allà, que si una cosa tenen els magnats de la comunicació, és saber el lloc que correspon a cadascú.

Vull dir amb tot això que em sembla molt bé que en Roures cregui en els efectes rehabilitadors de la presó, però trobo que qualsevol atracador dels que purguen penes li faria més servei com a assessor legal. En Forn està entre reixes no només com a delinqüent, sinó també com a babau que es va deixar enredar, i això són dues característiques de la personalitat que difícilment es curen amb només dos anyets entre reixes. Potser amb una mica de pràctica –a la presó no li han de faltar mestres– podria dissimular el seu estatus de delinqüent condemnat en ferm, però per ocultar el de babau hauria de posar-se careta. Aquella cara de voler vanament simular intel·ligència però que només provoca riure, coronant un cos elefantiàsic, és un reclam per a qualsevol estafador de pa sucat amb oli, mirin com el Vivales de seguida el va fitxar per la causa.

Tenir com a assessor legal un delinqüent amb poques llums és un risc que no tots els empresaris gosarien córrer, cosa que significa que en Roures té més diners dels que sembla –i això que sembla tenir-ne molts– i no li importa perdre'n uns quants quan en Forn l'assessori legalment com només ell sap. Si tots els presos de Catalunya trobessin un Roures, la vida per a ells seria meravellosa. No tots, però, duen el llacet groc que els atorga tracte preferencial.